L’Amazfit GTS 2 Mini a une autonomie de 14 jours et un prix étonnamment bas de seulement 79,50 euros | La technologie

Amazfit a mis en vente un nouveau lot de montres intelligentes ces derniers mois, certaines d’entre elles assez abordables, comme c’est le cas avec la GTS 2 Mini.

Les montres connectées sont venues pour rester, et il est logique de prendre en compte à quel point elles aident à quantifier certains aspects, comme l’activité physique ou la qualité du repos, même s’il faut aussi garder à l’esprit qu’elles sont de plus en plus économiques.

L’une des marques qui a parié le plus fort sur le marché espagnol est AmazfitSans surprise, si vous regardez le succès retentissant de plusieurs de ses modèles l’année dernière, maintenant suivi d’un nouveau lot de smartwatches. L’un d’eux est l’Amazfit GTS 2 Mini et il ne coûte que 79,50 euros chez Amazon.

Avec une dalle AMOLED, une SpO2 et une autonomie de pratiquement deux semaines, la version mini du GTS 2 a peu à envier à la concurrence, surtout pour le prix qu’elle a.

Ses caractéristiques ont peu à envier aux autres modèles plus avancés, à commencer par quelque chose que l’on regarde généralement à la loupe dans le cas des smartwatches: la batterie, qui dans ce modèle arrive sans trop de problèmes au bout de deux semaines, même si elle dépend largement de l’utilisation . que vous lui donnez.

En outre, Il dispose d’un GPS et d’un capteur de fréquence cardiaque, mais il ne s’arrête pas là: il mesure la qualité du sommeil et même la saturation en oxygène dans le sang, également connu sous le nom de SpO2.

Pour le prix qu’elle a, qui n’atteint même pas 80 euros, c’est sans aucun doute l’une des montres avec le meilleur rapport qualité prix.

Ne perdez pas de vue que cette Amazfit GTS 2 Mini est avant tout une montre de sport, avec jusqu’à 70 activités quantifiables et avec un suivi actif de ceux-ci, un répertoire beaucoup plus large que celui proposé par la plupart des modèles de ce segment de prix.

Son design est un secret de polichinelle, qui rappelle beaucoup l’Apple Watch, même si dans ce cas on parle de la version “mini”, un peu plus compacte en taille que l’Amazfit GTS 2e, que nous avons pu tester.

