L’Amazon Appstore est cassé sur Android 12, et il n’y a pas de solution en vue

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

L’Amazon Appstore est cassé sur les appareils Android 12. Les utilisateurs ne peuvent pas lancer les applications téléchargées depuis la boutique d’Amazon.

Le Google Play Store est le choix le plus populaire lorsqu’il s’agit de télécharger des applications Android, mais l’Amazon Appstore est l’une des alternatives les plus importantes. En fait, c’est aussi le marché d’applications Android de choix pour Windows 11.

Malheureusement, il semble que l’Amazon Appstore soit en panne sur Android 12 plus d’un mois après la publication de la mise à jour pour les fabricants d’appareils. Plus précisément, les utilisateurs du forum d’assistance d’Amazon (h/t : Slashdot et Liliputing) se plaignent que la plupart, sinon la totalité, de leurs applications téléchargées depuis la vitrine d’Amazon ne fonctionnent pas sur leurs appareils Android 12.

Le problème semble être lié au DRM d’Amazon et s’applique à la fois aux applications gratuites et payantes. Certains utilisateurs disent également que leur bibliothèque d’applications n’apparaît pas non plus sur l’application Amazon AppStore.

Les premières plaintes sont apparues il y a un peu plus d’un mois, et il y avait encore des commentaires qui affluaient pas plus tard qu’aujourd’hui. Il semble donc qu’Amazon traîne des pieds dans cette situation. Ce n’est pas du tout une bonne idée, car les versions bêta d’Android 12 étaient disponibles pour les tests depuis des mois.

Néanmoins, la société a depuis commencé à diffuser un message dans l’application pour les utilisateurs concernés :

Nous sommes également enthousiasmés par Android 12. Malheureusement, nous travaillons sur certains problèmes. Merci de votre patience pendant que nous récupérons votre Appstore

Vous n’êtes pas encore passé à Android 12 ? Eh bien, si vous êtes un utilisateur d’Amazon Appstore, nous vous déconseillons clairement de le faire pour le moment. Il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir combien de temps il faudra pour que le problème soit résolu.

commentaires