L’Amazon Appstore pour obtenir la prise en charge d’Android App Bundle suite à l’annonce de Windows 11

Dans un geste surprenant vendredi, Amazon a annoncé qu’il prend en charge les bundles d’applications Android pour l’Amazon Appstore.

Les App Bundles ont récemment été annoncés par Google pour remplacer les APK. Le nouveau format propose des tailles de fichiers plus petites pour des téléchargements plus rapides, une compression dynamique des ressources, etc., ce qui en fait une solution idéale pour la plupart des meilleurs téléphones Android bon marché. Et bien qu’il y ait certains avantages à la migration, cela a suscité des inquiétudes quant à la prise en charge des magasins d’applications tiers qui reposent sur des APK, car Google rend obligatoire la migration vers App Bundles pour les nouvelles applications plus tard cette année.

Pendant ce temps, le passage d’Amazon aux App Bundles pour l’Appstore semble apaiser certaines inquiétudes, car la société affirme que les AAB seront facultatifs pour l’Appstore et que les développeurs « pourront continuer à soumettre des applications en utilisant le format APK existant ». Amazon a également déclaré qu’il ne reprendrait pas la signature d’applications, ce qui était une source de préoccupation lorsque Google a annoncé sa transition vers App Bundles.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cela pourrait également être une bonne nouvelle pour Windows 11, qui utilisera l’Amazon Appstore comme source par défaut des applications Android. Un ingénieur de Microsoft a récemment déclaré que Windows 11 prendrait en charge le chargement latéral d’APK pour les applications Android, mais l’ajout de la prise en charge des AAB pourrait potentiellement aider à renforcer la prise en charge officielle des applications Android via l’Amazon Appstore, étant donné la sélection limitée d’applications dans son état actuel.

Cela dit, on ne sait toujours pas exactement si et comment le passage à AAB affectera la disponibilité des applications Android sur Windows 11, voire pas du tout. Pour l’instant, il semble que toutes les fonctionnalités de l’App Bundle ne seront pas disponibles au lancement. Amazon dit qu’il prévoit “d’activer progressivement les avantages de l’expérience client” et annoncera plus de détails à mesure que la fonctionnalité se rapprochera du déploiement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.