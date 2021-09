L’Amazon Appstore semble un pas de plus vers l’intégration des applications Android à Windows 11

in

La prise en charge des applications Android peut être retardée pour Windows 11, mais il y a des signes sains que la fonctionnalité est toujours en bonne voie grâce à la dernière liste du Microsoft Store pour l’Amazon Appstore.

La liste a été repérée par le leaker WalkingCat, qui a fourni un lien vers la liste pour l’aperçu de l’Amazon Appstore.

Malheureusement, vous ne pourrez pas l’essayer, comme l’indique l’étiquette “Amazon Confidentiel – À des fins de test” apposée dessus.

L’Amazon Appstore sera le moyen officiel pour les utilisateurs de Windows 11 de télécharger nativement des applications Android, que l’appareil soit alimenté par des puces Intel, AMD ou ARM. Pour que les applications Android fonctionnent sur Windows 11, Microsoft a intégré la technologie sous-jacente au système avec l’aide d’Amazon et d’Intel. Il a également été confirmé que les utilisateurs pourraient également télécharger des applications, ce que les utilisateurs pourraient être heureux de savoir compte tenu de la sélection assez limitée de la vitrine d’Amazon.

Alors que Windows 11 devrait être complètement lancé début octobre, Microsoft a déclaré que la prise en charge des applications Android ne serait pas prête dès le départ. Même ceux du programme Insider n’y ont pas encore accès. Cependant, Microsoft a déclaré qu’il serait disponible pour Windows Insiders “au cours des prochains mois”.

Maintenant que la “prévisualisation” d’Amazon Appstore, cela pourrait être une question de temps avant que le public puisse tester la fonctionnalité.

Jusque-là, les utilisateurs devront s’en tenir à l’application Microsoft Your Phone s’ils souhaitent utiliser leurs applications Android sur certains des meilleurs ordinateurs portables, bien que pour que cela fonctionne, vous aurez besoin d’un téléphone Samsung Galaxy.

