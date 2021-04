L’Amazon Echo Show 10 apporte enfin la prise en charge du zoom sur son écran rotatif

L’Amazon Echo Show 10 (3e génération) est l’un des meilleurs écrans intelligents du marché, grâce à sa conception pivotante impressionnante et à ses fonctionnalités de suivi. Malheureusement, il a été légèrement entravé au lancement par le manque de prise en charge des services d’appel vidéo en dehors de Skype et de son propre service d’appel Alexa. Cela change maintenant qu’Amazon a ajouté la prise en charge de Zoom et Chime.

Chime est le propre service de visioconférence d’Amazon, donc son omission du lancement d’Echo Show 10 (3e génération) est un peu curieuse. Et puis il y a Zoom, l’une des applications de visioconférence les plus utilisées depuis le début de la pandémie COVID-19, et certainement un ajout bienvenu. Avec plus de personnes travaillant à domicile, Zoom plus ou moins à la mode ces jours-ci, et avoir un écran 10 « qui vous suit et vous suit lorsque vous vous déplacez dans la maison est très utile.

Cela fait également de l’Echo Show 10 (3e génération) le deuxième modèle Amazon à prendre en charge les appels vidéo Zoom après que les appareils Echo Show 8 aient reçu une assistance en décembre. Vous pouvez désormais dire des choses comme «Alexa, rejoignez ma réunion», «Alexa, rejoignez ma réunion Zoom» ou suivez notre guide sur la façon de passer des appels vidéo sur Amazon Echo Show pour vous lancer dans une conférence et laisser l’écran pivotant fonctionner c’est magique.

L’Echo Show 10 (3e génération) peut être coûteux, mais si vous êtes déjà absorbé par l’écosystème de la maison intelligente d’Amazon, l’investissement en vaut peut-être la peine, surtout maintenant qu’il prend en charge l’un des services de visioconférence les plus populaires.

