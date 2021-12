L’Amazon Halo View a-t-il un microphone ?

Meilleure réponse: Non. Amazon Halo View n’inclut pas de microphone. Des problèmes de confidentialité ont amené Amazon à les supprimer du modèle le plus récent, mais heureusement, il existe toujours un moyen de communiquer avec le tracker.

Amazon Halo View a abandonné le microphone dans sa dernière version

L’année dernière, Amazon est entré pour la première fois dans l’espace fit tech avec son Halo Band, un tracker de fitness sans écran à 99,99 $. Il mesure la fréquence cardiaque, les heures de sommeil, l’IMC et surveille même le ton de votre voix. Il est livré avec deux microphones, un capteur optique, une bande en tissu tissé et un clip de chargement.

Cependant, après avoir reçu des critiques sur la technologie trop invasive (principalement à cause des deux microphones à écoute active), Amazon est revenu avec un modèle amélioré : Halo View. L’appareil fit a été annoncé en septembre dernier. Il n’a pas de microphones, mais si vous êtes un adepte de l’analyse vocale, ne vous inquiétez pas. Les utilisateurs peuvent toujours autoriser l’appareil à surveiller leur voix via l’application Halo via une fonctionnalité appelée Tone. Le but de cette fonctionnalité est d’aider les utilisateurs à « communiquer de manière plus réfléchie », selon Amazon. Il peut détecter les changements dans le ton de votre voix (duh) pour vous alerter lorsque vous semblez positif ou négatif, ravi ou accablé, et d’autres émotions.

Le tracker est livré avec de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités, telles qu’un écran tactile couleur, une bande lisse de différentes couleurs, ainsi que 12 mois gratuits d’abonnement Halo Fitness (le modèle précédent n’était fourni qu’avec six mois).

L’adhésion comprend Halo Fitness et Halo Nutrition. Le premier comprendra des séances d’entraînement de qualité studio qui couvrent le yoga, le cardio, la barre et plus encore, ainsi que des programmes de fitness comme le rē•spin et SWEAT de Halle Berry. Ce dernier présentera des programmes de nutrition tels que des recettes de Whole Foods Market, un planificateur de repas, des menus hebdomadaires, des méditations quotidiennes et autres. Malheureusement, une fois l’abonnement gratuit de 12 mois terminé, les utilisateurs devront payer 4 $ par mois pour continuer à accéder à ces avantages. Halo View mesure également toutes les statistiques de santé de Halo Band.

Amazon Halo View rejoint une longue lignée de trackers de fitness. Il ne nous reste plus qu’à voir comment la marque se mesure à ses prédécesseurs.

Maintenant sans micros

Vue halo d’Amazon

Dites « Halo » au nouveau tracker de fitness d’Amazon

Mis à jour sans les microphones, vous pouvez désormais contrôler si vous souhaitez ou non utiliser Tone. Les autres fonctionnalités incluent la surveillance de la fréquence cardiaque, du temps de sommeil, des niveaux d’oxygène dans le sang et du pourcentage de graisse corporelle. Avec l’abonnement Halo, vous aurez également accès à des entraînements à la demande, à des méditations quotidiennes et à des recettes de Whole Foods Market, et bien plus encore !

