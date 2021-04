L’amazone de la finance | InvestorPlace

Le livre de jeu sur la domination des grandes technologies… l’entreprise est sur le point de transformer l’industrie… l’opportunité en chiffres

La domination des big-tech suit un modèle.

Dans le récent Daily 10X Stock Report de Luke Lango, il l’a bien résumé:

Étape 1: Déployez une technologie innovante pour réduire les coûts et augmenter la commodité d’un produit ou d’un service indispensable. Étape 2: Transférez ces économies sur le consommateur, ce qui se traduit par un produit ou un service de premier ordre à des prix bas de l’industrie. Étape 3: Prenez tout l’argent généré par l’adoption massive de ce premier «produit phare» et investissez-le dans la création de plusieurs nouveaux produits et services en plus de cette même infrastructure technologique.

Pour illustrer, Luke pointe vers Amazon.

Il a utilisé la technologie pour rendre les achats hyper rapides et hyper bon marché … il a ensuite transmis ces économies au consommateur via une place de marché avec des prix bas du marché … puis, il a exploité tous ces bénéfices d’Amazon.com pour lancer Amazon Web Services, Prime Video, Amazon Fresh, et plus encore.

Retour à Luke:

Cette stratégie gagnante a déjà été mise en œuvre dans la plupart des industries, entraînant la création de nouveaux géants de la technologie sur des marchés vieux de plusieurs siècles. Amazon est maintenant le gorille de 400 livres sur le marché de détail. Facebook est le même dans le secteur des communications, et Netflix le même dans le monde du divertissement. Mais cette stratégie n’a pas encore été exécutée dans tous les secteurs – et dans les secteurs où elle n’a pas encore été exécutée, c’est là que vous trouverez le prochain Amazon… L’industrie financière de plusieurs billions de dollars est l’une de ces industries.

Dans le Digest d’aujourd’hui, nous allons jeter un coup d’œil sur le numéro de Luke’s Daily 10X. Nous en apprendrons davantage sur la perturbation technologique à venir du système bancaire mondial et découvrirons l’identité de la société fintech innovante au centre de tout cela – une société que Luke appelle «l’Amazonie de la finance».

Allons-y.

*** Comment les banques numériques remplaceront l’ancien système bancaire

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, The Daily 10X Stock Report ne ressemble à aucun autre service que nous connaissons – il a été créé au printemps dans un seul but:

Livrez dans votre boîte de réception – chaque jour où le marché est ouvert – une sélection de titres à petite capitalisation de premier ordre qui pourrait augmenter de 1 000% ou plus à long terme.

Souvent, un stock qui monte 10X vient d’une entreprise qui perturbe le statu quo. C’est exactement là que nous trouvons le choix de Luke aujourd’hui.

Le processus bancaire traditionnel repose entièrement sur le statu quo – et il est rempli de problèmes.

Luke souligne, entre autres, les frais de compte, les chambres de compensation, les taux d’intérêt élevés et les longs délais d’attente pour le service client et les rendez-vous en personne. C’est un processus lourd et coûteux – généralement parce que les banques sont remplies d’intermédiaires qui siphonnent de l’argent du processus.

Retour à Luke:

Mais que se passerait-il si la technologie automatisait ces intermédiaires preneurs de bénéfices? Et si quelqu’un créait une banque entièrement numérique, avec tous les processus axés sur la technologie, qui offrait des solutions financières rapides, bon marché et pratiques à des clients partout en Amérique? Quelqu’un fait cela – et que quelqu’un est SoFi, une société de financement numérique de 15 milliards de dollars qui entre en bourse dans le cadre d’une fusion avec l’un des SPAC de Chamath Palihapitiya, Capital social Hedosophia Holdings Corp. V (IPOE).

SoFi suit le playbook d’Amazon. Seulement, dans ce cas, cela perturbe le secteur financier hérité qui commande des milliards de dollars.

*** Comment SoFi émergera un jour en tant que banque numérique américaine

Les racines de SoFi remontent à 2011, lorsque les étudiants de l’école de commerce de Stanford ont réalisé que le secteur du financement des prêts étudiants était enlisé par deux choses…

Premièrement, la banque était une industrie physique. Cela signifiait des dépenses immobilières excessives qui étaient inévitablement répercutées sur le consommateur.

Deuxièmement, les prêts étudiants étaient généralement structurés comme des transactions complexes avec des tonnes d’intermédiaires. Cela signifiait des frais qui augmentaient les dépenses de l’étudiant.

SoFi était une réaction à ces inefficacités.

Retour à Luke:

SoFi a été créé sur l’idée que la plate-forme pourrait tirer parti des technologies automatisées et d’une expérience numérique native pour créer un accès hyper-pratique au refinancement de prêts étudiants bon marché. Ça a marché.

Luke explique comment, au cours de la dernière décennie, les étudiants à travers l’Amérique se sont tournés vers SoFi et ses taux plus bas pour refinancer leurs prêts. Ces tarifs plus bas sont dus à l’utilisation de technologies pour réduire les coûts d’exploitation de l’entreprise.

Si nous regardons notre modèle de domination technologique ci-dessus, ces prêts moins chers étaient le «produit phare» de SoFi.

Alors, que fait SoFi avec les bénéfices de ce produit phare?

À partir du numéro du Daily 10X:

Au cours des deux dernières années, SoFi a lancé une série de solutions fintech natives numériquement avec des avantages significatifs en termes de coût et de commodité, via ses applications mobiles et de bureau SoFi. Ces solutions comprennent: Argent SoFi: un compte de gestion de trésorerie qui agit comme un compte chèque ou d’épargne mobile, sans frais de compte, 0,25% APY, et une carte de débit attachée.

SoFi Invest: un compte d’investissement mobile attaché, où les consommateurs peuvent utiliser leurs fonds de l’argent SoFi pour investir dans des actions, des ETF et des crypto-monnaies. Vous pouvez également investir dans des actions pré-IPO, généralement réservées aux clients institutionnels.

Carte de crédit SoFi: une carte de crédit jointe, où les consommateurs peuvent lier leurs comptes Money à cette carte de crédit et gagner 2% de remise en argent sur tous leurs achats Ces récompenses peuvent être utilisées pour rembourser la dette grâce à un prêt SoFi, ou investir dans des actions / cryptos avec SoFi Invest. Aucun frais annuel.

Relais SoFi: un outil logiciel de budgétisation joint, où vous pouvez suivre et surveiller les dépenses via des comptes SoFi et des comptes bancaires externes liés. Vous pouvez également vérifier votre pointage de crédit.

Éducation SoFi: des articles et des vidéos éducatifs complémentaires qui aident les consommateurs à tout savoir sur la finance – de la façon d’investir dans les cryptos, à ce qu’est un TAEG, à pourquoi les scores de crédit sont importants. Avec l’application SoFi, vous obtenez tout cela… dans une seule application. C’est une application d’argent mobile tout-en-un qui tire parti de la technologie pour rendre les opérations bancaires rapides, bon marché et faciles. C’est le futur.

*** L’immense opportunité devant SoFi

Regardons quelques chiffres…

Aujourd’hui, SoFi compte environ 1,8 million de clients. C’est plus de 160% depuis le début de 2019.

Mais Luke explique que ce nombre représente toujours juste 0,4% des quelque 500 millions de comptes bancaires aux États-Unis En d’autres termes, malgré sa formidable croissance, SoFi a encore à capter à peu près tout le marché.

Une autre illustration utile de l’énorme opportunité de SoFi consiste à comparer les capitalisations boursières.

Wells Fargo a une capitalisation boursière de 170 milliards de dollars. Bank of America est à 345 milliards de dollars. JPMorgan, 475 milliards de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière de SoFi n’est que de 15 milliards de dollars.

Cela signifie que sa capitalisation boursière devrait grimper de plus de 10 fois pour rattraper Wells Fargo (le plus petit des trois que nous venons de mentionner).

Retour à Luke:

À long terme, nous pensons que le dégoût profondément ancré des consommateurs pour les grandes banques, ainsi que la plate-forme technologique révolutionnaire de SoFi, qui rend les opérations bancaires moins chères, plus rapides et plus faciles, conduira finalement la plate-forme SoFi à devenir un jour la «banque numérique» américaine. Il remplacera Wells Fargo. Il remplacera Bank of America. Il remplacera JPMorgan Chase. Tout comme Amazon a remplacé Walmart, Target et Nordstrom. Parce qu’en fin de compte, le consommateur aime peu coûteux et vite – et les plates-formes axées sur la technologie sont moins chères et plus rapides que les plates-formes existantes.

Une dernière remarque…

Comme mentionné ci-dessus, SoFi devient publique grâce à une fusion avec un SPAC qui vient de Chamath Palihapitiya.

Pour les lecteurs moins avertis, Palihapitiya est un capital-risqueur milliardaire qui a un pedigree. Il était le plus jeune vice-président d’AOL de tous les temps … il a rejoint Facebook en tant que cadre de haut niveau alors qu’il n’avait qu’un an … il a lancé son propre fonds, Social Capital … il a été l’un des premiers investisseurs dans de grands noms tels que Slack, Box et Premise … Et l’année dernière, il a aidé à faire passer le public de Virgin Galactic dans un SPAC.

Le fait est qu’il y a beaucoup d’expérience derrière son nom – en particulier une grande expérience technologique.

Je vais donner à Luke le dernier mot pour nous faire sortir aujourd’hui:

SoFi a une longue piste devant lui pour transformer technologiquement le secteur désuet des services financiers. Et c’est pourquoi vous devriez envisager de prendre une position à long terme dans l’action SoFi aujourd’hui.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg