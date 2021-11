L’Amazonie approche du point de « non-retour », préviennent les scientifiques

11/12/2021 à 19h15 CET

La forêt amazonienne est en « code rouge & rdquor; et ce n’est qu’en ralentissant sa dévastation qu’il l’empêchera d’atteindre une « catastrophique & rdquor; de non-retour dans les prochaines annéesDes centaines de scientifiques alertés ce vendredi à la COP26.

Si les taux élevés actuels de déforestation, de dégradation des sols et d’incendies survenus ces dernières années se poursuivent, la plus grande forêt tropicale humide de la planète pourrait atteindre ce point de basculement. avant 2050, perdre jusqu’à 70 % de sa végétation indigène et devenir une zone pratiquement désertique.

L’alarme a été donnée par le Groupe scientifique de l’Amazonie (SPA, dans son sigle en anglais), composé de plus de 200 experts du monde entier et qui a présenté ce vendredi les résultats d’une évaluation complète menée dans cette jungle.

Selon le scientifique brésilien Carlos Nobre, co-président de SPA, les zones les plus sensibles pour atteindre le point de non-retour dans ce biome sont situées vers le sud de l’Amazonie, de la Bolivie à l’océan Atlantique, en passant par les États brésiliens de Rondonia, Mato Grosso et Pará.

Comme il l’a expliqué à Efe, c’est une zone de plus de deux millions de kilomètres carrés – près d’un tiers de l’ensemble de l’Amazonie et une superficie équivalente à la taille du Mexique – où de grandes parties de la jungle sont devenues une source d’émissions de dioxyde de carbone. carbone (CO2) au cours des dix dernières années, contrairement à ce qui se passe dans la plupart de ce biome, qui fonctionne comme un puits de carbone.

En effet, dans cette région de l’écosystème, la saison sèche s’est prolongée de près d’un mois au cours des deux dernières décennies, provoquant une augmentation de la température et la diminution conséquente des précipitations.

Pour cet expert du réchauffement climatique, le changement climatique a fragilisé la forêt tropicale, qui perd sa capacité à recycler l’eau, multiplie les incendies et tue la végétation typique des climats humides, un processus qui s’il n’est pas stoppé peut se transformer en « catastrophe ».

« La forêt stocke, sous et au-dessus du sol, entre 150 000 et 200 000 millions de tonnes de carbone. Si le point de basculement est passé, et cela peut arriver dans vingt à trente ans, 60-70% de la forêt est susceptible de devenir un écosystème dégradé& rdquor;, alerté.

Il est urgent de restaurer la forêt et d’encourager la bioéconomie

Le bassin amazonien et son biome occupent le nord de l’Amérique du Sud et s’étendent sur huit pays (Brésil, Colombie, Bolivie, Équateur, Pérou, Venezuela, Guyane et Suriname), ainsi que la Guyane française, qui est un département français d’outre-mer.

La dévastation de la jungle, conjuguée aux changements climatiques, a mis en échec cet écosystème, qui abrite 10 % de la flore et de la faune mondiales, qui joue un rôle fondamental dans la régulation du climat et où environ 47 millions de personnes vivent, dont 2,2 millions d’autochtones.

Pour les experts du Panel, les intentions ne peuvent pas rester sur le papier. Il est impératif « d’agir maintenant & rdquor;, de mettre un terme immédiat à la dévastation Dans les zones qui approchent du point de non-retour, fixer l’objectif de zéro déforestation d’ici 2030 et mettre en œuvre des politiques de contrôle efficaces contre les crimes environnementaux qui favorisent ce problème, comme le commerce illégal du bois et l’exploitation minière illégale.

Parmi les principales recommandations du Panel figurent restaurer les vastes zones qui ont été dévastées avec des espèces typiques de la flore amazonienne et accélérer la régénération naturelle de la forêt.

Il est également urgent d’encourager le développement de cet écosystème en favorisant des actions bioéconomiques, telles que l’exploitation durable des fruits et des plantes médicinales typiques de l’Amazonie qui maintiennent le biome et auxquelles participent les communautés qui habitent la région.

Un hectare d’un système agroforestier en forêt amazonienne peut générer un rendement de plus de 1 000 $ par année (environ 875 euros au taux de change actuel), bien supérieur aux gains entre 100 et 200 dollars (87,5-175 euros) laissés respectivement par l’élevage et les cultures de soja, selon les experts.

Photo principale : Shutterstock

