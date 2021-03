Lamb Of God abandonne une vidéo lyrique pour la piste bonus «  Hyperthermic / Accelerate  »

AGNEAU DE DIEU a publié une vidéo lyrique pour « Hyperthermique / Accélérer », qui fait partie de la « Agneau de Dieu (version Deluxe) », dû aujourd’hui (vendredi 26 mars) via Records épiques.

L’ensemble comprend la sortie 2020 acclamée par la critique avec deux titres bonus et une version live de l’album, ainsi qu’un DVD avec le premier de AGNEAU DE DIEUdeux événements livestream ultra-réussis de l’automne.

En plus d’effectuer « Agneau de Dieu » dans son intégralité, la performance comprend un rappel de quatre chansons dont « Se ruiner », « Prestataire », « 512 » et la première performance live de « La mort de nous », une nouvelle chanson que le groupe a écrite et enregistrée en quarantaine pour le « Bill et Ted affrontent la musique » film et bande sonore. Le DVD comprend également une nouvelle coupe de réalisateur avec du matériel bonus. Les copies numériques ne contiendront que le disque 1 et le disque 2. Une édition vinyle distincte de « En direct de Richmond, VA » sera également disponible.

Le premier single de « Agneau de Dieu (version Deluxe) », « Personnes en forme de fantôme », a déjà reçu une réponse à la hauteur de l’accueil fervent reçu par la sortie originale en juin dernier, se classant n ° 1 du classement radio Metal Contraband pendant quatre semaines consécutives.

« Agneau de Dieu », le premier nouvel album du quintette en cinq ans, a été salué par tous lors de sa sortie – non seulement parmi les grands journalistes de rock, mais auprès de toutes les strates de fans de métal du monde entier. Mais les critiques, les médias et l’industrie mis à part, la statistique la plus révélatrice est peut-être le classement de fin d’année de la US Metal Radio, où le nouvel album a dominé au n ° 1 par une marge massive (plus de 2000 tours de plus que l’album au n ° 2). . « Agneau de Dieu » a passé neuf semaines à la première place et n’a jamais quitté le top 10 depuis ses débuts sur le graphique en février. Metal Radio est la pierre angulaire du monde du métal américain, composé en grande partie d’étudiants et de créateurs de goût régionaux, jouant la musique qu’ils savent que leurs fans de métal locaux veulent entendre.

« Agneau de Dieu » liste des pistes de l’édition de luxe:

Disque 1: Album original « Lamb Of God » + 2 titres bonus

01. Memento Mori



02. Échec et mat



03. Engrenages



04. Bain de réalité



05. Nouvelle haine colossale



06. Homme de la résurrection



07. Rêve empoisonné (feat. Jamey Jasta)



08. Itinéraires (feat. Chuck Billy)



09. Les yeux injectés de sang



dix. Sur le crochet



11. Personnes en forme de fantôme



12. Hyperthermique / Accélérer

Disque 2: « Lamb Of God – Live In Richmond, VA »

01. Memento Mori (Habitent)



02. Échec et mat (Habitent)



03. Engrenages (Habitent)



04. Bain de réalité (Habitent)



05. Nouvelle haine colossale (Habitent)



06. Homme de la résurrection (Habitent)



07. Rêve empoisonné (Habitent)



08. Itinéraires (Habitent)



09. Les yeux injectés de sang (Habitent)



dix. Sur le crochet (Habitent)



11. Prestataire (Habitent)



12. Se ruiner (Habitent)



13. La mort de nous (Habitent)



14. 512

Disque 3: DVD « Lamb Of God – Live In Richmond, VA »

01. Memento Mori



02. Échec et mat



03. Engrenages



04. Bain de réalité



05. Nouvelle haine colossale



06. Homme de la résurrection



07. Rêve empoisonné



08. Itinéraires



09. Les yeux injectés de sang



dix. Sur le crochet



11. Prestataire



12. Se ruiner



13. La mort de nous



14. 512

Les copies numériques ne contiendront que le disque 1 et le disque 2. Une édition vinyle distincte de « Lamb Of God – Live In Richmond, VA » sera également disponible.

Liste des titres en vinyle « Lamb Of God – Live In Richmond, VA »:

Côté 1

01. Memento Mori



02. Échec et mat



03. Engrenages



04. Bain de réalité



05. Nouvelle haine colossale

Côté 2

01. Homme de la résurrection



02. Rêve empoisonné



03. Itinéraires



04. Les yeux injectés de sang



05. Sur le crochet



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).