AGNEAU DE DIEU et KRÉATEUR ont de nouveau été contraints de reporter leur « État d’agitation » Tournée européenne en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le trek en tête d’affiche des deux légendes du métal aura désormais lieu fin 2022, avec TON ART EST MEURTRE et COUPE-PORTE fraîchement ajouté à l’addition.

« État d’agitation » Dates de la tournée européenne 2022 :

18 nov. – Danemark – Copenhague Forum Black Box



19 novembre – Suède – Stockholm Fryshuset Arenan



21 novembre – Finlande – Oulu Teatria



22 novembre – Finlande – Boîte noire de la salle de glace d’Helsinki



24 nov. – Pologne – Varsovie Stodola



26 novembre – Allemagne – Zénith de Munich



27 novembre – Allemagne – Berlin Columbiahalle



29 novembre – Pays-Bas – Tilburg O13



30 nov. – Belgique – Bruxelles AB



02 déc. – Allemagne – Ludwigsburg MHP Arena



03 déc. – Allemagne – Essen Grugahalle



04 déc. – Allemagne – Sarrebruck Saarlandhalle



06 déc. – Espagne – Riviera madrilène



07 déc. – Espagne – Barcelona Razzmatazz



09 déc. – Allemagne – Wiesbaden Schlachthof



10 déc. – Allemagne – Hambourg Edel Optics Arena



11 déc. – Allemagne – Leipzig Haus Auensee



20 déc. – France – Paris L’Olympia



21 déc. – Suisse – Zurich Samsung Hall

Les billets restent valables pour les dates reportées.

KRÉATEUR récemment entré Hansa Tonstudio à Berlin, en Allemagne, pour commencer à enregistrer leur nouvel album pour une sortie provisoire au début de 2022. Diriger les séances est Arthur Rizk, qui a déjà travaillé avec CONSPIRATION DE CAVALERA, CODE ORANGE, DÉCLENCHEMENT DE PUISSANCE et ÂME, entre autres.

KRÉATEURle prochain album de ‘s marquera le premier du groupe avec le bassiste Frédéric Leclercq, qui a rejoint le groupe en 2019.

En mars 2020, KRÉATEUR a sorti un nouveau single par surprise, « 666 – Le monde divisé ». La chanson a été produite par Andy Sneap et Markus Ganter et a été enregistré à Hansa Tonstudios.

Le clip de « 666 – Le monde divisé » a été créé sous la direction de Jörn Heitmann, qui était responsable des vidéoclips pour « Radio » et « Ausländer » par RAMMSTEIN.

KRÉATEUR a joué son premier spectacle avec Leclercq en octobre 2019 à Santiago, Chili.

Avant de rejoindre KRÉATEUR, Leclercq est devenu célèbre avec des métalleux de puissance extrême basés au Royaume-Uni FORCE DU DRAGON pour qui il a assuré la basse de 2005 à août 2019.

KRÉATEUR a sorti un nouveau live set, « London Apocalypticon – Live At The Roundhouse », en février 2020 via Explosion nucléaire. L’effort a été filmé et enregistré par des professionnels le 16 décembre 2018 au Roundhouse de Londres, en Angleterre.

Sorti en avril via Records d’explosion nucléaire, AGNEAU DE DIEU‘s « Vivre à Richmond, Virginie » comprend une version live de l’album éponyme avec deux pistes bonus, ainsi qu’un DVD qui présente le premier des AGNEAU DE DIEUles deux événements de diffusion en direct ultra-réussis de septembre 2020, dans lesquels le groupe s’est produit « Agneau de Dieu » en entier, plus un rappel de quatre chansons dont « Se ruiner », « Prestataire », « 512 », et la première représentation en direct de « La mort de nous », une chanson plus récente que le groupe a écrite et enregistrée en quarantaine pour le « Bill & Ted affrontent la musique » film et bande son. Le DVD comprend une nouvelle version du réalisateur avec du matériel bonus.

« Agneau de Dieu » est sorti en juin 2020 via Records épiques aux États-Unis et Records d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de « VII : Sturm Und Drang » marqué AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements de Art-Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet 2019 en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

« Agneau de Dieu » a été enregistré avec le producteur de longue date Josh Wilbur (CORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions spéciales de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

