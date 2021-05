Lamb Of God, I Prevail, Steel Panther, Sevendust, POD, Autres confirmés pour la croisière “ Ship Rocked ” 2022

Une programmation de rock diversifiée a été annoncée pour le prochain Navire, prévue du 22 au 27 janvier 2022, à bord du Carnival Breeze au départ de Galveston, au Texas, avec des escales à Costa Maya et à Cozumel, au Mexique, dans les Caraïbes. Navire Rocked 2022 présentera plusieurs performances de AGNEAU DE DIEU, JE PREVAIL, PANTHÈRE EN ACIER, BADFLOWER, SEVENDUST, AVATAR, COSSE, AYRON JONES et bien d’autres encore, avec une performance spéciale de AGNEAU DE DIEUde Mark Morton. En plus, LES STOWAWAYS retourner comme NavireSon propre groupe de stars, avec une distribution renouvelable d’invités spéciaux à annoncer.

Un nombre limité de cabines sont encore disponibles pour la navigation 2022 sur www.ShipRocked.com.

Voici ce que certains des 2022 Navire les artistes avaient à dire sur le retour de l’ultime croisière de musique rock:

Mark Morton (AGNEAU DE DIEU): “Nous sommes ravis d’annoncer que AGNEAU DE DIEU apparaîtra sur Navire Rocked 2022! La musique live revient en force et quelle meilleure chance de compenser tous les concerts que vous avez manqués au cours de la dernière année que de partir en mer pour cinq jours de rock non-stop?! Apportez votre crème solaire, Pedialyte et beaucoup de Dramamine … Allons-y! “

PANTHÈRE EN ACIER: “Poursuivant l’héritage des marins légendaires qui nous ont précédés comme Capitaine Ahab, Capitaine Nemo et le grand Capitaine Merrill Stubing, PANTHÈRE EN ACIER est fier de faire partie de Navire 2022. Ce sera le meilleur voyage de pêche que vous ayez jamais fait… si vous pêchez pour un premier compagnon ou juste pour passer un bon moment à l’ancienne. “

Johannes Eckerström (AVATAR): “Navire ont été très gentils avec nous dans le passé et nous sommes heureux de revenir. Qui sait? Entre les excursions en kayak et les karaokés en direct, nous risquons de nous perdre dans les décors les plus répugnants et violents que le navire ait jamais vus. “

BADFLOWER: “Nous sommes ravis de faire partie de la Navire famille. Merci de nous avoir de retour en 2022! “

La programmation musicale initiale pour Navire se présente comme suit (par ordre alphabétique):

10 ANNÉES



68



AVATAR



AYRON JONES



BADFLOWER



BLACKTOP MOJO



BONES UK



SOCIÉTÉ DES POÈTES MORTS



MORT SARA



DES CENDRES AU NOUVEAU



IL EST LÉGENDE



JE PREVAIL



AGNEAU DE DIEU



LILITH CZAR



IMMOBILE EN BLANC



OXYMORRONS



COSSE



RAVENEYE



SEVENDUST



PANTHÈRE EN ACIER



VRSTY



FAIRE LA GUERRE



ZÉRO 9:36

Plus des performances spéciales de LES STOWAWAYS groupe all-star, Mark Morton et NOUS SOMMES LES DÉCHUS. Chad Nicefield (WILSON) revient en tant qu’hôte invité pour Navire Rocked 2022.

Les invités navigueront sur le Carnival Breeze (navire de classe Dream) depuis Galveston, au Texas, avec des escales dans la magnifique Costa Maya et Cozumel, au Mexique, dans la mer des Caraïbes.

Après avoir constamment vendu au cours de ses 12 ans d’histoire, Navire – les vacances de croisière de musique rock par excellence – élargies à la plus grande classe Carnival Dream. Navire Rocked 2022 les clients pourront profiter de cinq jours de musique et d’aventure en mer et au port.

Produit par Divertissement ASK4, Navire est une expérience unique qui offre aux clients la possibilité de passer des vacances avec leurs groupes préférés, de rencontrer de nouveaux amis et de retrouver leurs anciens année après année. En plus de performances uniques et de collaborations musicales, Navire Les activités à bord et sur la plage comprennent des rencontres photo et des rencontres avec les membres du groupe, des événements et des activités organisés par des artistes, des soirées à thème folles, des fêtes après les heures d’ouverture et plus encore.

Le Carnival Breeze propose plusieurs options de restauration, des cabines bien aménagées, un spa de luxe, un casino, un centre de remise en forme, un parc aquatique et plus encore. Navire Rocked 2022 propose de nouvelles catégories de cabines, y compris des intérieurs au niveau du spa, des balcons et des suites avec des équipements supplémentaires, des cabines avec vue sur l’océan avec deux salles de bains et même des hébergements avec vue sur l’océan pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes.

La sécurité et la santé sont de la plus haute importance, et Navire producteurs Divertissement ASK4 sont en communication régulière avec leurs partenaires de croisières Carnival concernant les politiques et procédures visant à protéger la santé de tous les passagers à bord.

En 2020, Navire a connu sa plus grande année à ce jour, avec plus de 3 300 invités, dont 62% de ShipRockers de retour. Le 2020 à bord Le cancer est nul! vente aux enchères de charité, dirigée par le commissaire-priseur Arejay Hale de HALESTORM, a recueilli plus de 130 000 $, ce qui porte le total historique de l’encan annuel à près de 750 000 $ pour la recherche sur le cancer.

Tout au long de l’année, NavireLa communauté de “ShipRockers” de “ShipRockers” – ainsi que d’autres du monde entier – reste connectée via «Faire des vagues – Le podcast ShipRocked», qui a été lancé en 2020 et est disponible gratuitement via iTunes, Spotify et Google podcasts.