Lamb Of God présente une couverture époustouflante de Bad Brains avec Jason Aalon Butler de Fever 333

AGNEAU DE DIEU a créé une couverture torride du MAUVAIS CERVEAUX classique “Moi face à moi même” avec FIÈVRE 333 chanteur Jason Aalon Butler. La vidéo de quarantaine en direct capture l’énergie brute et l’esprit de ce classique culte.

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe déclare: “L’idée de couvrir ‘Moi face à moi même’ remonte au moins 20 ans à un voyage de camping où le groupe était. marquer [Morton, LAMB OF GOD guitarist] et j’étais assis à l’arrière de la Jeep de notre copain déchirant les montagnes, MAUVAIS CERVEAUX était en train de tourner sur la chaîne stéréo, et je chantais cette chanson en particulier. marquer m’a regardé et a dit: «Nous devrions couvrir cet air. Nous y avons donc réfléchi pendant quelques décennies et avons finalement réussi à le faire pour le BRÛLER LE PRÊTRE ‘Légion: XX’ record (hé, parfois on bouge un peu lentement …).

“Comme nous le savons tous, cette pandémie a aspiré à la musique live, mais les jams de quarantaine que les groupes ont faits ont été assez amusants, surtout quand vous faites venir des invités. J’ai vu FIÈVRE 333 pour la première fois au Temple sonique fest – Je ne les avais jamais écoutés, mais j’ai été époustouflé par leur émission en direct. Je me souviens avoir pensé: ‘Mec, ces mecs sont SAUVAGES. Leur énergie me rappelle les émissions punk que j’ai vues dans les années 80, et je suis ami avec ces mecs depuis ce jour-là. J’ai même envoyé un texto Darryl de MAUVAIS CERVEAUX cet après-midi pour lui dire de les vérifier. Il était naturel de demander Jason pour nous rejoindre et apporter cette énergie à cette chanson du tout-puissant MAUVAIS CERVEAUX, mon groupe préféré de tous les temps. “

FIÈVRE 333 chanteur Jason Aalon Butler ajoute: “C’est vraiment un honneur de faire partie de celui-ci car j’ai le plus grand respect pour Excité et les garçons depuis qu’ils sont devenus potes après avoir été époustouflés quand j’ai regardé sur le côté de la scène à Temple sonique fest et l’a vu nous regarder jouer. Ce fut un plaisir de le connaître et un honneur de basculer JOURNAL célébrant l’un des actes punk rock / musicaux les plus importants de tous les temps MAUVAIS CERVEAUX. Des légendes aux légendes à l’étudiant. Tout amour.”

Sorti vendredi via Registres sur les explosions nucléaires, AGNEAU DE DIEUde “Vivre à Richmond, VA” comprend une version live de l’album éponyme avec deux titres bonus, ainsi qu’un DVD contenant le premier des AGNEAU DE DIEUles deux événements de diffusion en direct ultra-réussis de septembre 2020, dans lesquels le groupe s’est produit “Agneau de Dieu” en entier, plus un rappel de quatre chansons dont “Se ruiner”, “Prestataire”, “512”, et la première performance live de “La mort de nous”, une chanson plus récente que le groupe a écrite et enregistrée en quarantaine pour le “Bill et Ted affrontent la musique” film et bande sonore. Le DVD comprend une nouvelle coupe de réalisateur avec du matériel bonus.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).