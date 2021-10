L’ambassadeur afghan ne pense pas que Biden se soucie du sort des femmes restées dans le pays

in

Adela Raz, ambassadrice d’Afghanistan aux États-Unis, a déclaré dans une interview qu’elle ne pensait pas que le président Biden se souciait du sort des femmes afghanes laissées pour vivre sous le régime des talibans et a déclaré qu’elle se sentait coupable d’avoir persuadé les femmes de croire qu’il y avait un avenir dans le pays.

Elle a déclaré à « Axios sur HBO » que l’une des femmes qu’elle a influencées – une militante des droits humains – a depuis été assassinée.

Axios a déclaré que l’interview de lundi avec Raz avait eu lieu dans le bureau de son ambassade à Washington, où elle arbore toujours l’ancien drapeau afghan. L’interview a eu lieu avant la comparution de hauts responsables militaires américains devant les comités des services armés du Sénat et de la Chambre, où le général Mark Milley, chef d’état-major interarmées, a qualifié la guerre d'”échec stratégique”.

“Les talibans étaient et restent une organisation terroriste et ils n’ont toujours pas rompu leurs liens avec al-Qaïda”, a-t-il déclaré. “Je n’ai aucune illusion à qui nous avons affaire.”

Raz a été décrit dans le rapport Axios comme « en fait un réfugié représentant un gouvernement en exil sans chef ». Le rapport indique que les talibans l’ont contactée mais qu’elle a refusé de prendre l’appel et a déclaré qu’elle ne travaillerait jamais en tant qu’envoyée des talibans.

Elle s’est particulièrement opposée au président en exil Ashraf Ghani qui a fui le pays alors que les combattants talibans mettaient en déroute ses forces fédérales et se rapprochaient de la ville. Sa retraite était entourée d’un secret qui a donné lieu à des théories du complot qu’il a laissées avec une fortune – une allégation qu’il a niée.

Elle a dit à Axios que son mari avait remarqué que le président en exil semblait avoir des réunions clandestines avec ses principaux collaborateurs alors que les talibans se rapprochaient.

“J’étais très sarcastique”, a-t-elle déclaré. “J’ai dit:” Oh, ils travaillent probablement sur le plan d’évacuation. “

Les talibans contrôlent le pays depuis plus d’un mois et semblent découvrir qu’il est plus difficile de diriger un pays désespérément pauvre que de renverser un. Kaboul pourrait être plongé dans l’obscurité parce que le pays n’a pas continué ses paiements à ses fournisseurs d’électricité d’Asie centrale.

“Les conséquences seraient dans tout le pays, mais surtout à Kaboul”, a déclaré au Wall Street Journal Daud Noorzai, qui a démissionné de son poste de directeur général du monopole du pouvoir d’État du pays, Da Afghanistan Breshna Sherkat. Il y aura une panne d’électricité et cela ramènerait l’Afghanistan à l’âge des ténèbres en ce qui concerne le pouvoir et les télécommunications. Ce serait une situation vraiment dangereuse.”