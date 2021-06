L’ambassadeur de Chine aux États-Unis quittera son poste – RedState ⋆ 10z viral

Au milieu des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, plus tôt dans la journée a été annoncée que l’ambassadeur de longue date aux États-Unis, Cui Tiankai, quitterait son poste.

Cui avait occupé ce rôle pendant huit ans. Il a publié la déclaration suivante sur Twitter tard ce matin :

Quand j’y retournerai, j’emporterai avec moi de bons souvenirs de mon séjour en Amérique et de l’amitié que beaucoup d’entre vous m’ont donnée. La Chine et les États-Unis sont de grandes nations. J’espère que nous adopterons une vision à long terme et stratégique de nos relations et travaillerons ensemble pour notre avenir commun.

Cui a également écrit une lettre d’adieu. Par la colline :

“Les relations sino-américaines sont à un carrefour critique, les États-Unis s’engageant dans un nouveau cycle de restructuration de leur politique gouvernementale envers la Chine, et ils sont confrontés à un choix entre la coopération et la confrontation”, a écrit Cui dans la lettre d’adieu, la Chine du Sud Le Morning Post a rapporté.

« En ce moment, les Chinois d’outre-mer aux États-Unis doivent assumer une plus grande responsabilité et mission, et j’espère que vous défendrez votre droit d’être aux États-Unis et de développer vos propres intérêts, avec comme point de départ d’aider à sauvegarder les intérêts fondamentaux. des gens en Chine et aux États-Unis », a poursuivi Cui.