L’ambassadeur de la crypto dit qu’il a remporté l’enchère de 28 millions de dollars de Blue Origin et achète cinq autres billets pour l’espace

Un rendu numérique montre l’entrepreneur crypto Justin Sun dans une combinaison spatiale. (Justin Sun via Twitter)

Le gagnant de l’enchère de 28 millions de dollars de juin pour un siège sur le vaisseau spatial suborbital de Blue Origin s’est révélé aujourd’hui – et achète des billets pour cinq autres personnes pour voler avec lui dans un an.

Il serait difficile de proposer un curriculum vitae plus original que celui rédigé par Justin Sun, le pionnier de la cryptographie de 31 ans qui a fait l’enchère gagnante.

C’est un entrepreneur d’origine chinoise qui a fondé la plate-forme de crypto-monnaie Tron et est le PDG de Rainberry Inc., la société de partage de fichiers anciennement connue sous le nom de BitTorrent Inc.

Sun, un protégé du milliardaire chinois Jack Ma, est récemment devenu citoyen de la nation insulaire caribéenne de Grenade. La semaine dernière, il a été nommé ambassadeur de Grenade auprès de l’Organisation mondiale du commerce à Genève.

Bien que sa valeur nette soit actuellement estimée à seulement 200 millions de dollars, il n’est pas étranger aux enchères à enjeux élevés. En 2019, il a offert 4,6 millions de dollars juste pour déjeuner avec le milliardaire Warren Buffett.

Sun a déclaré qu’il était attiré par la vision de Blue Origin de partager l’expérience des vols spatiaux avec le grand public.

« Avec le développement rapide de l’aérospatiale commerciale, entrer dans l’espace peut devenir un rêve que chaque personne peut réaliser au cours de sa vie. Nous entrons dans l’ère des grands vols spatiaux. Ce grand voyage nécessite que plus de personnes s’impliquent », a déclaré Sun dans un communiqué de presse.

Il a souligné en particulier le Club for the Future, la fondation éducative à but non lucratif de Blue Origin, qui distribue des millions de dollars de produits de l’offre de Sun à 19 organisations caritatives liées à l’espace.

« L’initiative de Blue Origin d’emmener plus de personnes dans l’espace pour voir la Terre comme notre maison commune singulière est extraordinaire », a déclaré Sun. « Le Club for the Future offre un moyen d’utiliser cette expérience pour inspirer les jeunes du monde entier à rêver et à réaliser leurs rêves de science, de technologie et d’exploration spatiale. Je me suis senti obligé d’aider à faire avancer cette vision à travers ma candidature.

Blue Origin dit que Sun devrait voler au cours du quatrième trimestre 2022.

Au moment de la vente aux enchères, on pensait que l’enchérisseur gagnant effectuerait le premier vol en équipage de Blue Origin en juillet – aux côtés de Jeff Bezos, qui a créé Blue Origin en tant qu’entreprise spatiale privée plusieurs années après la fondation d’Amazon. Mais Blue Origin a déclaré que le gagnant ne pouvait pas se rendre à cette date en raison d’un conflit d’horaire et qu’il devrait voler plus tard.

La nature du conflit n’a pas été révélée. Mais juste après la mission marquante de Blue Origin, les médias ont rapporté que Sun participait à un projet de recherche lié à la blockchain à l’école centrale du Parti communiste chinois.

Sun a déclaré qu’il sélectionnerait cinq autres personnes pour voler avec lui dans la capsule spatiale suborbitale New Shepard de Blue Origin lors de la mission « Sea of ​​Stars » de l’année prochaine. La mission suivrait le profil de vol typique de New Shepard, décollant du Launch Site One de la société basée dans le Kent, dans l’ouest du Texas.

Les six astronautes expérimenteraient quelques minutes d’apesanteur et verraient la Terre incurvée à travers les fenêtres géantes de la capsule, au cours d’un voyage de haut en bas qui durerait environ 10 minutes.

Chacun des compagnons de vaisseau spatial de Sun serait sélectionné en utilisant un ensemble spécifique de critères. « Au cours de l’année à venir, les noms des cinq guerriers de l’espace seront publiés séquentiellement », a tweeté Sun.

«Notre premier nominé sera une figure éminente du monde de la cryptographie qui raffole de la croisière dans Metaverse. Devine qui? » dit Soleil.

Les autres nominés incluraient un membre de la communauté crypto Tron, un entrepreneur en technologie et un « artiste qui a les rêves les plus fous de l’espace et de l’avenir de l’humanité », a déclaré Sun.

Un porte-parole de Blue Origin a déclaré à . dans un e-mail que Sun paie les tarifs des cinq autres vols spatiaux, séparément des 28 millions de dollars qu’il a offerts pour son propre siège. « Nous ne divulguons pas le prix d’achat des billets », a déclaré le porte-parole.