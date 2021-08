L’ambassadeur de Tottenham affirme combien Harry Kane pourrait coûter à Manchester City

in

Michael Dawson a déclaré sur Sky Sports Premier League (19h05, 15 août 2021) qu’il pense que Manchester City devra payer 160 millions de livres sterling pour signer Harry Kane de Tottenham Hotspur.

L’ancien défenseur central de Tottenham – qui est désormais ambassadeur du club – espère que Kane ne partira pas, mais il pense que les champions de Premier League devront débourser jusqu’à 160 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans.

Le Times a rapporté que City prévoyait de faire une offre de 120 millions de livres sterling pour l’attaquant international anglais.

Le directeur municipal Pep Guardiola lui-même a reconnu publiquement son intérêt pour Kane.

Dawson a déclaré sur Sky Sports Premier League (19h05, 15 août 2021): «Ils ont payé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish. Si vous voulez obtenir Harry Kane, cela coûtera 160 millions de livres sterling, à mon avis. »

Manchester City devrait-il payer 160 millions de livres sterling pour Harry Kane ?

City a payé 100 millions de livres sterling à Aston Villa pour Jack Grealish cet été, selon BBC Sport.

Les champions de Premier League ne manquent certainement pas d’argent.

Kane est l’un des meilleurs attaquants du monde. L’Anglais vous garantit des buts.

Il suffit de regarder son record – 166 buts en 245 apparitions en Premier League.

City a subi une défaite contre Tottenham en Premier League aujourd’hui.

Cela indiquait que les Citizens avaient besoin d’un attaquant comme Kane.

Bien sûr, nous devons reconnaître que Dawson est d’avis que City a besoin de 160 millions de livres sterling pour signer Kane.

Le président des Spurs, Daniel Levy, pourrait bien avoir un chiffre plus élevé en tête.

Ou Levy ne pouvait tout simplement pas vendre l’attaquant à n’importe quel prix.

