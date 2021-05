L’ambassadeur israélien accuse Rashida Tlaib d’encourager les groupes terroristes à attaquer les juifs ⋆ .

La membre du Congrès Rashida Tlaib écoute un électeur à Pinkster, Michigan, le 15 août 2019 (Crédit: Rebecca Cook / .)

L’ambassadrice d’Israël auprès des États-Unis a accusé la représentante Rashida Tlaib (D., Michigan) d’avoir «attisé les tensions» avec ses récents commentaires sur le conflit entre Israël et les Palestiniens et a suggéré ses mots «d’encourager les groupes terroristes tels que le Hamas» à «mener des attaques contre Les Juifs.”

«Membre du Congrès @RashidaTlaib, vous devriez peut-être ouvrir les yeux sur toute la situation? Le 3ème site le plus sacré de l’Islam est utilisé pour stocker des cocktails Molotov et des roches qui sont lancées contre la police et les fidèles juifs priant au Mur occidental, sous le mont du Temple », a écrit l’ambassadeur Gilad Erdan dans un tweet lundi.

“Membre du Congrès, au lieu d’appeler à la paix et au calme, vos tweets attisent les tensions”, a ajouté Erdan dans un autre article. «Peut-être que vous ne réalisez pas que vos paroles encouragent des groupes terroristes tels que le Hamas à tirer des roquettes sur les populations civiles et à mener des attaques contre les Juifs.»

Erdan répondait aux précédents tweets de Tlaib dans lesquels elle critiquait l’État juif pour des affrontements violents entre la police israélienne et des Palestiniens la semaine dernière dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint à Jérusalem qui est sacré à la fois pour les musulmans et les juifs.

«J’avais 7 ans lorsque j’ai prié pour la première fois à Al Aqsa avec ma sité. C’est un site sacré pour les musulmans. Cela équivaut à attaquer l’église du Saint-Sépulcre pour les chrétiens ou le mont du Temple pour les juifs. Israël l’attaque pendant le Ramadan. Où est l’indignation @POTUS? » a écrit Tlaib, la première femme palestinienne-américaine élue au Congrès.

«L’argent des contribuables américains est utilisé pour commettre des violations des droits de l’homme. Le Congrès doit conditionner l’aide que nous envoyons à Israël et y mettre fin complètement si ces conditions ne sont pas respectées. Les déclarations ne fonctionnent pas @SecBlinken. Assez, c’est assez », a-t-elle écrit dans un autre tweet adressé au secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Mardi, les Forces de défense israéliennes ont déclaré que le pays «était attaqué» et ont appelé 5 000 soldats de réserve pour l’aider à se défendre contre les roquettes en provenance de Gaza.

Un jour plus tôt, 26 Palestiniens, dont neuf enfants, ont été tués à Gaza, principalement par des frappes aériennes israéliennes, selon les responsables de la santé de Gaza. Tsahal a déclaré qu’au moins 16 des personnes tuées étaient des militants. Pendant ce temps, les militants de Gaza ont tiré des centaines de roquettes sur Israël, tuant deux civils israéliens et en blessant dix autres.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi que l’administration Biden avait de «sérieuses inquiétudes» concernant la situation.

Une lecture d’un appel entre le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le conseiller à la sécurité nationale d’Israël Meir Ben-Shabbat a noté que Sullivan avait «souligné les engagements récents de hauts responsables américains avec de hauts responsables israéliens et palestiniens et des parties prenantes régionales clés pour faire pression pour que le calme soit assuré, désamorcer les tensions et dénoncer la violence. »

“M. Sullivan a également réitéré les sérieuses inquiétudes des États-Unis concernant les expulsions potentielles de familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah », a ajouté la lecture. «Ils ont convenu que le lancement d’attaques à la roquette et de ballons incendiaires de Gaza vers Israël est inacceptable et doit être condamné.»

