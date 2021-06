Lambeth et Wandsworth voient les taux de Covid-19 revenir au-dessus de 100 pour 100 000

in

Deux arrondissements de Londres ont des taux de Covid-19 de retour au-dessus de 100 pour 100 000 habitants alors que le taux de nouveaux cas en Angleterre atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois, selon une nouvelle analyse.

Une nette augmentation des taux de cas et du nombre d’hôpitaux, entraînée par la propagation de la variante Delta de Covid-19 originaire d’Inde, est susceptible d’avoir persuadé les ministres du bien-fondé de reporter la dernière étape de la feuille de route pour sortir du verrouillage.

Un total de 37 729 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Angleterre au cours des sept jours précédant le 9 juin, selon Public Health England.

C’est l’équivalent de 67,0 cas pour 100 000 personnes : le niveau le plus élevé depuis le 2 mars, lorsque le taux s’élevait à 69,6.

Il est encore bien en deçà du pic de la deuxième vague du virus, lorsque le chiffre a atteint 680,6.

Mais les taux montrent maintenant une nette tendance à la hausse, suggérant que la troisième vague du virus est en cours.

Quelque 35 des 315 collectivités locales d’Angleterre – 11% – enregistrent actuellement des taux supérieurs au seuil symbolique de 100 cas pour 100 000 habitants, selon l’analyse de l’agence de presse PA.

Il s’agit également du nombre le plus élevé depuis début mars.

La majorité de ces zones se trouvent dans le nord-ouest de l’Angleterre, les taux les plus élevés étant concentrés dans certaines parties du Lancashire et du Grand Manchester.

Cependant, un nombre croissant d’entre eux sont situés dans d’autres régions du pays.

Deux arrondissements de Londres ont des taux de retour au-dessus de 100 : Lambeth (114,7, au 9 juin) et Wandsworth (108,0).

Les villes de Bradford (132,6), Leicester (130,1), Leeds (127,6) et Newcastle upon Tyne (107,3) sont toutes au-dessus du seuil, ainsi que les villes de Bedford (163,9) et Luton (120,2).

Dans le West Yorkshire, Kirklees (123,9) et Calderdale (120,1) sont également au-dessus de 100.

Blackburn avec Darwen dans le Lancashire continue d’enregistrer le taux le plus élevé d’Angleterre et du Royaume-Uni : 619,3 cas pour 100 000 personnes.

La variante Delta de Covid-19 serait responsable de jusqu’à 96% des nouveaux cas de coronavirus, a déclaré Public Health England la semaine dernière, avec un risque accru de transmission domestique de 60% par rapport à la variante Alpha, originaire du Kent l’année dernière. .

Alors que le nombre de cas Delta confirmés continue d’être concentré dans le nord-ouest de l’Angleterre, l’augmentation des taux de cas dans d’autres parties de l’Angleterre reflète la vitesse à laquelle la variante se propage dans le pays.

Deux régions d’Angleterre connaissent désormais une nette augmentation du nombre de patients hospitalisés atteints de Covid-19 : le nord-ouest de l’Angleterre, où la moyenne sur sept jours est actuellement de 246, la plus élevée depuis le 24 avril ; à Londres, où la moyenne s’élève à 253, la plus élevée depuis le 19 mai.

D’autres régions n’ont pas encore connu une tendance similaire.