L’ambitieuse fonctionnalité de contrôle universel d’Apple pour Mac et iPad retardée jusqu’au printemps 2022

Après le lancement de macOS 12.1 avec une gamme de nouvelles fonctionnalités et de modifications juste avant la fin de l’année, une exclusion notable était le contrôle universel. Alors qu’Apple avait initialement annoncé qu’elle lancerait la fonctionnalité « plus tard cet automne », la société a maintenant mis à jour son site Web avec une date de lancement au printemps.

Au cours des versions bêta et officielles de macOS 12, 12.0.1 et 12.1, nous n’avons pas vu la possibilité de tester entièrement Universal Control (il existait auparavant une solution de contournement pour tester la prise en charge de Mac à Mac pour UC).

Maintenant, Apple a changé la date de lancement d’Universal Control d’un peu avant le solstice d’hiver à « disponible ce printemps » telle que mise à jour sur son site Web (H/T Matt E).

Apple a présenté pour la première fois Universal Control lors d’une démonstration sur scène à la WWDC 21. Voici comment il décrit la fonctionnalité :

Un seul clavier et une seule souris ou un seul pavé tactile fonctionnent désormais de manière transparente entre votre Mac et votre iPad. Ils se connectent même à plusieurs Mac ou iPad. Déplacez votre curseur de votre Mac vers votre iPad, tapez sur votre Mac et regardez les mots s’afficher sur votre iPad, ou même faites glisser et déposez du contenu d’un Mac à un autre.

Avec la nouvelle mise à jour sur la disponibilité à venir ce printemps, voici les Mac et iPad qui, selon Apple, prendront en charge Universal Control :

MacBook Pro (2016 et ultérieur) MacBook (2016 et ultérieur) MacBook Air (2018 et ultérieur) iMac (2017 et ultérieur) iMac (5K Retina 27 pouces, fin 2015) iMac Pro, Mac mini (2018 et ultérieur) Mac Pro ( 2019) iPad Pro, iPad Air (3e génération et versions ultérieures) iPad (6e génération et versions ultérieures) iPad mini (5e génération et versions ultérieures)

Alors que nous devrons attendre encore quelques mois pour le contrôle universel – Apple aura techniquement jusqu’au 21 juin – n’oubliez pas que vous pouvez utiliser Sidecar + iCloud Drive pour une expérience unifiée Mac + iPad.

En attendant, voici notre aperçu pratique du contrôle universel Mac à Mac dans une version bêta antérieure de macOS Monterey :

