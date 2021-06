L’ambitieux “Kung-Fu fable RPG” post-apocalyptique de Biomutant

. vous est proposé par NVIDIA GeForce NOW. GFN transforme instantanément presque n’importe quel Mac, iPhone ou iPad en une puissante plate-forme de jeu. Découvrez le jeu de la semaine, Apex Legends, et partagez des moments en utilisant GeForce NOW Highlights pour gagner de superbes équipements de jeu, cliquez ici pour en savoir plus.

Biomutant est un jeu d’aventure en monde ouvert publié par Experiment 101 fin mai. Initialement annoncé en 2017, le jeu a connu d’innombrables retards, de sorte que de nombreux fans sont enfin ravis d’explorer le jeu. Le personnage principal du jeu est un animal muté. En explorant le monde pour progresser, vous en apprenez davantage sur votre histoire. J’ai joué au jeu sur Mac via NVIDIA GeForce Now…

Au début du jeu, vous disposez d’une grande variété d’options pour personnaliser l’apparence et le style de jeu de votre personnage. Si vous préférez sauter les étapes, vous pouvez le randomiser. Certains des styles de jeu affecteront également le début de vos statistiques. Les différentes options aident le jeu à être à la hauteur de son titre, bien sûr. Il existe d’innombrables variantes que vous pouvez choisir et qui peuvent changer radicalement votre apparence. Dans les premiers instants du jeu, vous choisirez entre un côté obscur et un côté lumineux qui affecteront les futures interactions avec d’autres personnages et dicteront divers aspects de l’histoire.

Dans Biomutant, vous explorez un monde post-apocalyptique résultant de la cupidité d’une entreprise de produits chimiques toxiques dans le monde antérieur. Les humains sont maintenant éteints et les animaux mutés errent maintenant dans le nouveau monde. Au fur et à mesure que vous parcourez le monde (de manière quelque peu linéaire), vous collectez des objets, améliorez vos armes, développez vos capacités, etc. Même si le «vieux monde» est mort, il y en a assez pour que les villes ressemblent à des ruines antiques. Le jeu fait un excellent travail en tissant des aspects de l’ancien monde en énigmes dans le jeu.

Le bien de Biomutant

Biomutant est un jeu amusant, et si vous ne vous souvenez que d’une chose de ma critique, souvenez-vous-en. Si vous venez au jeu à la recherche d’une façon amusante de passer une heure, vous vous amuserez. L’histoire est originale, les PNJ sont ironiquement drôles et le jeu est très bien rythmé. C’est suffisamment difficile pour vous y faire travailler, mais pas au point de vous frustrer.

L’un de mes aspects préférés du jeu (et celui qui lui donnerait la rejouabilité) est la quête de guerre tribale. Au début du jeu, vous choisissez une tribu avec laquelle vous allier et unir ou vaincre les autres. Vous avez une totale liberté dans votre prise de décision, et ce n’est pas non plus une situation soit/ou. Vous pouvez collaborer avec certains tout en conquérant d’autres.

Ce qui aurait dû être amélioré

La plus grande faiblesse du jeu est le combat, ce qui est frustrant car il fait partie intégrante de l’histoire et de l’expérience globales. Rien dans le combat ne ressort dans l’ensemble. On a l’impression que c’était une réflexion après coup sur l’histoire. Le jeu se présente comme un jeu d’action de rôle, mais l’action n’est pas au même niveau que l’aspect RPG. Les mouvements de combat majeurs ressentaient exactement la même chose que les petits jabs, et j’étais constamment surpris par le peu ou l’ampleur des dégâts infligés par un mouvement particulier. De plus, lorsque vous êtes dans une bataille avec plusieurs ennemis, cibler des ennemis différents semble presque impossible.

L’expérience de tir laisse aussi beaucoup à désirer. Je ne sais pas si ce problème pourrait être résolu avec les futurs correctifs ou s’il y a quelque chose de fondamentalement cassé avec la mécanique.

Experiment 101 a annoncé qu’un correctif sera bientôt disponible pour répondre à de nombreuses plaintes courantes des utilisateurs.

“Nous travaillons sur le rythme des dialogues, les paramètres du narrateur, les paramètres de difficulté, les paramètres vidéo comme la profondeur de champ et le flou de mouvement, le butin et le réglage de l’ennemi, ainsi que le son et le combat.”

Si cela peut améliorer l’expérience de combat, ce sera un bien meilleur jeu.

Expérience GeForce

J’ai joué à ce jeu sur GeForce Now sur macOS, et j’étais assez enthousiasmé par ses performances. J’ai une longue histoire avec le jeu, et même si je ne joue pas autant que je le voudrais aujourd’hui, je crois fermement que le cloud gaming est l’avenir. La technologie évolue si rapidement que le cloud gaming est le moyen le plus simple de se lancer, de se tenir au courant des dernières technologies et d’éviter d’avoir à installer en permanence des correctifs/mises à jour. Je pense que le jeu sur console/local existera probablement pendant un certain temps, mais cela finira comme le streaming contre les lecteurs Blu-Ray. La grande majorité des jeux se fera via des clients de jeux en streaming. Avec des plateformes comme GeForce Now, tout appareil que vous possédez est un puissant client de jeu. Même pour un jeu comme BioMutant qui n’est pas disponible pour le Mac, j’ai pu y jouer sur mon Mac après l’avoir acheté sur Steam.

Conclusion sur Biomutant

Dans l’ensemble, c’est un jeu amusant qui n’est pas parfait. Experiment 101 est une toute nouvelle équipe de développement, et son premier jeu est assez impressionnant. Biomutant ne remportera aucun prix du jeu de l’année, mais cela vaut bien le prix d’entrée et le temps passé à y jouer. C’est une histoire unique avec des aspects de beaucoup de jeux auparavant populaires.

