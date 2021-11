L’ambitieux projet de Red Bull en Amérique du Sud

18/11/2021 à 20:22 CET

Red Bull peut remporter son premier titre continental ce samedi. Son club au Brésil, Bragantino, affronte la finale de la Copa Sudamericana contre Ath Paranaense (à 21h00 CET), dans l’historique stade Centenario de Montevideo. La filiale brésilienne a l’opportunité d’atteindre un niveau que ni Salzbourg, Leipzig ni New York n’ont atteint.

L’essor de votre projet au Brésil a été fulgurant. En 2019, la société énergétique a décidé de prendre le contrôle du club historique de la ville de Bragança Paulista (à 80 km de Sao Paulo) fondé en 1928.

Le Bragantino a connu son heure de gloire au début des années 90, avec l’adresse de Vanderlei Luxembourg (qui a commencé sa brillante carrière sur le banc) et Carlos Alberto Parreira. Il a été champion pauliste (1990) et vice-champion du Brasileirao (1991). Des joueurs comme l’ancien sportif venaient de là Mauro Silva, champion du monde en 1994.

En trois ans, Red Bull est passé de la Serie B à ses débuts en finale de la deuxième compétition la plus importante du continent. Tout ce qui est prévu est exécuté selon ce qui est prévu dans son calendrier : promotion (2019) ; qualification pour la Coupe d’Amérique du Sud à son retour à Brasileirao (2020) ; qualification pour les Libertadores, plus la possibilité de remporter un titre (2021).

Maintenant ce ne sera pas facile pour lui en finale contre un spécialiste de la coupe comme Furaco, champion du tournoi en 2018 et qui affronte également cette saison la finale de la Coupe du Brésil face à At. Mineiro de Ponton et Diego Costa.

UN MODÈLE DE JEU ATTRAYANT ET MODERNE

Le succès du Red Bull brésilien réside dans un investissement massif dans la signature de jeunes footballeurs techniques avec un profil d’exportation. L’année dernière, 20 millions d’euros ont été dépensés, soit plus que les quatre grands clubs de São Paulo réunis (Corinthiens, Sao Paulo, Palmeiras et Santos). Des recrues très intéressantes sont arrivées comme le milieu de terrain Praxède (International), 19 ans, pour lequel il a payé 6 millions d’euros, ou la centrale Nathalie, 20 ans, qui Torrent Domènec découvert à Flamengo.

En 2020, 20 millions supplémentaires ont été investis, avec des footballeurs comme le gardien de but Cleiton (At. Mineiro), qui à 24 ans est le meilleur du Brasileirao dans sa position, ou l’extrême Artur (Palmeires),

Son appétit ne se limite pas seulement au marché brésilien mais à tout le continent. La centrale équatorienne a été signée Léo Realpe (Independiente del Valle), 20 ans, ou le milieu de terrain uruguayen, Emiliano Martinez, qui est venu de Nacional pour 4 millions de dollars.

Artur est l’un des footballeurs les plus intéressants de Red Bull

| Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Ce n’est pas un hasard si Bragantino a le plus jeune entraîneur du Brasileirao, Mauricio Barbieri, 40 ans, qui, après avoir passé un an sur le banc, est l’entraîneur qui a été le plus longtemps dans la même équipe dans l’élite brésilienne.

Red Bull a une proposition offensive attrayante pour un football technique bien joué qui rompt avec les résultats qui prévalent depuis trop longtemps dans les clubs brésiliens. Il ne fait plus aucun doute que la prochaine phase du projet est de se battre pour le Brasileirao.

CLAUDINHO, L’EXEMPLE À SUIVRE

Le milieu de terrain Claudinho a été choisi le joueur révélation et la star de Brasileirao 2020. Il a fini par partager l’artillerie avec Luciano (Sao Paulo) après avoir marqué 18 buts.

Tite l’a appelé pour la Seleçao, comme il l’a déjà fait avec le central Leo Ortiz et avec Artur. Et après avoir remporté l’or olympique à Tokyo 2020 en août dernier, il est allé, à 24 ans, au Zenit pour 15 millions d’euros. C’est la plus grosse vente à ce jour du club, qui assure 20% d’un éventuel transfert

C’est le modèle opérationnel réussi que Red Bull veut répéter. Claudinho Il a été signé pour 500 000 euros chez Corinthians, où il ne s’est jamais installé. Son passage à Bragantino a catapulté la carrière du milieu de terrain talentueux, à la fois sportivement – il est devenu le meilleur en activité de son pays – et financièrement.