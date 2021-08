L’ambitieux Starlink d’Elon Musk franchit une nouvelle étape ! 1 lakh de terminaux expédiés aux clients pour un service haut débit par satellite

Cependant, le service est toujours en expansion et devrait augmenter progressivement le nombre d’utilisateurs. (Image : Starlink)

SpaceX Starlink : L’ambitieux projet Starlink d’Elon Musk a jusqu’à présent expédié un énorme 1 lakh de terminaux aux clients. Le projet vise à fournir une connectivité haut débit par satellite à travers le monde, et pour cela, des terminaux sont nécessaires chez les clients. Selon le site Web de Starlink, chaque terminal est mappé sur un satellite, qui transmet ensuite une connectivité à large bande directement au terminal. Le jalon a été tweeté par le magnat de la technologie Elon Musk lundi. Le projet Starlink est géré par la société spatiale commerciale de Musk, SpaceX.

100k terminaux expédiés !https://t.co/Q1VvqVmJ2i – Elon Musk (@elonmusk) 23 août 2021

Le développement est monumental car le projet est très capitalistique et un énorme pari de la part de Musk. Cela tient particulièrement compte du fait que le premier lot de satellites pour Starlink a été lancé en novembre 2019 et que le programme bêta pour tester la connectivité par les utilisateurs sur la base du premier arrivé, premier servi a été lancé un an plus tard en novembre 2020. Cela signifie qu’en 10 mois environ, la société a été en mesure d’expédier des terminaux à 1 lakh, dans le programme bêta néanmoins, et a des commandes supplémentaires à hauteur de plus de 5 lakh. Cela indique que le pari d’Elon Musk aurait pu être gagné, après tout.

Le succès rapide du service, cependant, n’est pas complètement surprenant, en gardant à l’esprit le fait que des lots de satellites pour le projet ont été lancés en succession rapide par la propre fusée Falcon 9 de SpaceX. Cela a permis à la société de ne pas avoir recours à des institutions tierces pour lancer les satellites, ce qui est la stratégie clé utilisée par SpaceX, propriété d’Elon Musk.

Une autre raison du succès rapide du service est que la plupart de ses utilisateurs sont situés dans des zones reculées ou rurales, qui constituent également un public cible clé pour Starlink. Ce sont les domaines où les connexions haut débit conventionnelles ne parviennent pas à fournir un bon accès à Internet. Les habitants de ces régions semblent vouloir mettre la main sur le service de Starlink, car il promet de leur fournir des vitesses Internet très élevées.

Le service est cependant toujours en expansion et devrait augmenter progressivement le nombre d’utilisateurs. Il augmente également le nombre de pays qu’il dessert et devrait fournir des services en Inde en 2022.

