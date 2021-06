L’ambition de Gérard Gumbau avec Gérone

17/06/2021 à 17h36 CEST

Marc Brugues

Gérard Gumbau fermez les yeux et faites voler votre imagination. Que feriez-vous si vous marquiez le but de la promotion ? “Ugh ! Cette année, j’en ai fait une à Sabadell et j’ai fait huit célébrations différentes en une. Imaginez si je faisais celle-ci ! Je deviendrais très, très folle.”

Campllong’s a été l’un de ceux qui ont pleuré lors du match de barrage contre Elche l’année dernière. Il l’a fait à cause de la non-promotion, mais surtout parce qu’il n’a pas pu aider à cause d’une blessure. Les images de Gumbau se retirant de l’échauffement par les larmes, ils font partie d’une nuit noire que personne ne veut répéter. C’est pourquoi il attend plus que jamais le match de dimanche. “J’y pense beaucoup et ça me rend plus fort d’avoir encore plus d’envie et d’ambition. Le football nous donne une autre chance et il faut en profiter”, reconnaît un Gumbau qui aspire à relever le défi pour lequel il a accepté de passer du premier avec Leganés au deuxième. «Je suis rentré à la maison pour remettre le club là où il le mérite. Il nous faut encore le plus difficile, c’est d’en finir ».

La motivation et le désir ne sont pas propres à Campllong mais sont répartis dans tout le vestiaire. Ceci pour Gumbau, peut être l’une des clés. “Nous sommes une équipe. Nous avons réussi à être une famille. Chacun apporte son grain de sable. Je vois beaucoup d’ambition, d’enthousiasme et d’humilité. Cela nous a amenés ici.”

Gumbau alerter les fans les plus optimistes d’être sur leurs gardes. « Rien n’est fait et tout peut arriver. Rayo a de très bonnes qualités. Qu’ils soient calmes parce que nous serons vidés ».

Désignation controversée dans le VAR

Iglesias Villanueva a été nommé pour diriger la finale du barrage contre le Rayo. Le Galicien a arbitré 5 fois Gérone avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite. La défaite était ce parcours contre Almería (0-1). Plus controversée a été la nomination de Varón Aceitón dans le VAR. L’Espagnol est celui qui, lors du match de championnat à Vallecas (2-1), n’a pas vu de penalty clair pour Arnau et a fait rectifier un penalty par Pulido Santana par les mains de Valentín. Deux décisions qui ont mis fin aux plaintes de Gérone dans un communiqué.