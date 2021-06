L’ambition de Raúl de Tomás

27/06/2021 à 20:56 CEST

Dans le cinquième et dernier chapitre du documentaire RCDE Inside : L’Espanyol, la nostra vida’, réalisée par la chaîne ‘TV3’ avec l’aide du service communication de la RCD Espanyol, souligne les célébrations de la promotion en première division et les réflexions passionnantes et ambitieuses du président Chen Yansheng et de Raul de Tomás.

L’attaquant bleu et blanc était insatiable face à la nouvelle étape du club à Primera. « Les fans vont nous exiger et ça doit être la mentalité & rdquor ;, a commenté le Raul de Tomás.

Des déclarations qui contrastent avec celles du PDG, Josep Maria Duran, qui appelle à la prudence : « Il faut être réaliste et pragmatique. La première chose est de nous consolider dans Primera & rdquor ;.

Le président de l’entité s’est également montré prudent, Chen Yansheng, avec quelques réflexions pour un avenir passionnant : « Je suis fier de tous les gens du club et d’être le président. Nous avons fait un pas en arrière pour en faire deux en avant, mais nous avons beaucoup de travail à faire. Nous cherchons à sauter et à grandir, mais avec sagesse. Nous voulons que le club soit plus fort & rdquor ;.

Dani Pasteur, préparateur physique de la RCD Espanyol, a expliqué qu’ils étaient l’équipe de tous LaLiga SmartBank que plus de kilomètres ont fait. El Español affrontera la saison prochaine avec le principal défi de se consolider en première division.