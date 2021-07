“L’ambition est la lutte pour les médailles”

in

23/07/2021 à 15h37 CEST

.

Le majorquin Mario Mola, triple champion du monde de triathlon (2016-18), septuple médaillé de la Coupe du monde et, par conséquent, l’un des grands atouts du sport espagnol aux Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré à . que son “l’ambition est d’être dans la lutte pour les médailles.”

“J’arrive bien. À la fois physiquement et mentalement, je crois que je suis arrivé au bon moment, après la pause de l’année dernière; et après avoir pu revenir à la normale l’année dernière. Avec le désir de pouvoir être déjà sur le départ ligne”, a expliqué à Efe Mola, qu’il concourra sur le circuit du parc marin d’Odaiba dans la capitale japonaise, où il cherchera la gloire olympique, tôt lundi prochain : dimanche soir à l’heure espagnole.

“Voyons si nous sommes capables de faire une bonne course, ce qui est finalement l’objectif que nous avons”, a déclaré Mola, née il y a 31 ans à Palma de Majorque; et qu’après celles de Londres 2012 et Rio’16 (Brésil), où il a décroché le Diplôme olympique (il était huitième), il affronte sa troisième épreuve olympique à Tokyo.

“Après les expériences de Londres et Rio, l’ambition est la même, au moins, que lors de la dernière édition des Jeux, qui est d’être à la lutte pour les médailles”, a déclaré le triple champion du monde du sport qui unit la natation. avec le vélo et la course à pied.

« Au final, je pense que ce dernier cycle olympique a été, en termes de résultats, mon meilleur cycle. Bien sûr, mon espoir est de pouvoir être ici le plus en avant possible ; et j’espère qu’il se battra pour le des podiums”, a-t-il confié à Efe Mola, qui a commenté l’évolution de son dispositif et comment il a vécu ses premiers jours dans ces Jeux olympiques atypiques, marqués par la pandémie de covid-19.

“Les deux derniers mois de préparation que nous avons eu plus ou moins, après Cagliari (Italie), la dernière manche de la Coupe du monde (à Arzachena, en Sardaigne, où il a terminé troisième) jusqu’à arriver ici tout s’est bien passé”, a déclaré le champion Baléares au sujet de la dernière ligne droite de leur préparation pour les Jeux.

“Nous avons d’abord fait, comme nous l’avions prévu, un bloc en altitude (à Font Romeu, dans les Pyrénées françaises), puis nous sommes descendus à Banyoles (Gérone) afin de s’adapter un peu à l’humidité et à la chaleur qu’on imaginait qu’il y aurait et que, effectivement, on s’est retrouvé ici”, a déclaré ce vendredi, dans une conversation téléphonique avec Efe, ‘SuperMario’.

« Le voyage a été relativement confortable, car évidemment nous connaissions déjà les conditions ou les difficultés que tout entraînerait, pour entrer ici, avec la matière des épreuves ; et avec la tension des jours précédents, due au fait de devoir faire les PCR, les tests d’antigène et tout ça », a-t-il déclaré.

“Jusqu’à ce que nous soyons sur la ligne de départ, nous n’aurons pas cette certitude que dans une autre course, c’était quelque chose que vous n’avez même pas pris en compte”, a déclaré Mola, évoquant la nature particulière de ces Jeux, marqués, évidemment, par des restrictions. et le protocole sanitaire très strict.

“Mais, en tout cas, nous sommes heureux d’être ici, de pouvoir reconnaître le circuit et de voir un peu comment sera la course”, a déclaré le triple champion du monde de triathlon à ., en vue de ce qui pourrait être le plus important. test de toute sa carrière sportive.