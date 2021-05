LaMDA, MUM et Maps: le plan de Google pour rendre la recherche IA plus puissante

Lors du discours d’ouverture de sa conférence des développeurs d’E / S mardi, Google a révélé une série de façons dont l’entreprise progresse dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ces progrès montrent que Google essaie de plus en plus de créer des outils basés sur l’IA qui semblent plus intelligents et qui sont mieux à même de percevoir comment les humains communiquent et pensent réellement. Ils semblent puissants aussi.

Deux des plus grandes annonces d’intelligence artificielle de Google concernent le traitement du langage naturel et la recherche. L’un s’appelle LaMDA, qui représente le modèle de langage pour les applications de dialogue; LaMDA permet aux systèmes d’intelligence artificielle d’avoir plus de dialogue conversationnel. L’autre est une technologie appelée Multitask Unified Model (MUM), qui est un modèle d’IA qui améliore la compréhension des questions humaines et améliore la recherche. Google a également révélé un certain nombre d’améliorations basées sur l’IA à sa plate-forme Maps, conçues pour fournir des résultats et des directions plus utiles.

Dans l’ensemble, ces étapes indiquent que Google vise à assumer de plus en plus le travail que les humains font normalement lorsqu’ils interagissent avec la technologie – principalement en rendant l’IA plus intelligente. Au lieu de devoir utiliser plusieurs requêtes pour répondre à une série de questions, vous pouvez le faire avec une requête plus sophistiquée. Ou, plutôt que les utilisateurs doivent réfléchir aux itinéraires les plus dangereux, Google souhaite effectuer lui-même ces calculs, puis suggérer automatiquement des itinéraires plus sûrs. Ces progrès montrent que Google vise non seulement à ce que sa technologie d’intelligence artificielle devienne plus puissante, mais qu’il assumera également plus de responsabilités dans nos interactions quotidiennes avec nos téléphones et nos ordinateurs.

Alors que LaMDA et MUM sont encore en développement, Google a proposé de brèves démonstrations lors de l’événement. L’idée derrière LaMDA est de rendre la communication avec une intelligence artificielle plus naturelle, car les chatbots peuvent souvent être déroutés par des conversations passant d’un sujet à un autre. Pour le démontrer, Google a diffusé une conversation quelque peu étrange qui impliquait le modèle imitant la planète naine Pluton et une autre conversation où le modèle se faisait passer pour un avion en papier:

“Parfois, il peut donner des réponses absurdes, en imaginant Pluton en train de faire des flips ou de jouer à chercher avec sa balle préférée, la lune”, a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai. «D’autres fois, cela ne permet tout simplement pas de poursuivre la conversation.»

Pichai a expliqué que la société explorait la manière dont elle pourrait être intégrée au moteur de recherche, à l’assistant vocal et à l’espace de travail de Google. La société examine également non seulement à quel point les réponses de l’IA sont spécifiques et sensées, mais aussi à quel point elles sont intéressantes, par exemple si «les réponses sont perspicaces, inattendues ou pleines d’esprit».

MUM est un outil basé sur l’IA qui vise à simplifier la façon dont les gens effectuent des recherches en ligne. Ce système est conçu pour comprendre les comparaisons implicites dans une enquête de recherche – l’exemple que Google a donné lors de la keynote était de savoir comment se préparer à faire de la randonnée dans deux montagnes différentes – et fournir la réponse la plus appropriée.

La réponse à la question de randonnée ne se présenterait pas nécessairement sous la forme d’une liste de liens vers des sites Web qui pourraient être utiles, mais serait une réponse basée sur différentes informations recueillies sur le Web. À l’avenir, Google souhaite réduire le nombre de recherches qu’une personne doit effectuer et utiliser à la place la puissance de MUM pour fournir une réponse plus cohérente et simplifiée.

Un autre avantage de MUM, selon Google, est qu’il peut traiter des informations visuelles en plus des entrées verbales. Alors disons que vous vouliez savoir si vous pouviez utiliser un ensemble particulier de bottes pour escalader une montagne. Google dit que MUM peut vous aider.

“MUM comprendrait l’image et la mettrait en relation avec votre question pour vous faire savoir que vos bottes fonctionneraient très bien”, a écrit Pandu Nayak, vice-président de la recherche chez Google et membre de Google, dans un article de blog publié mardi. “Il pourrait alors vous diriger vers un blog avec une liste d’équipements recommandés.”

Le système peut également trouver des réponses à vos questions dans d’autres langues, puis réimporter ces informations pour vous aider à rendre vos résultats de recherche plus précis. Dans le même temps, la société dit qu’elle étudie les moyens d’intégrer le biais dans MUM et qu’elle essaiera de réduire l’empreinte carbone du modèle.

Au-delà de la recherche, Google a annoncé de nouvelles façons d’utiliser l’IA pour améliorer les détails et les itinéraires disponibles dans Google Maps. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’apporter plus de 100 améliorations différentes à sa fonctionnalité Maps à l’aide de l’IA en 2021.

Un grand changement: les plans de rues deviennent beaucoup plus sophistiqués et incorporent des trottoirs, des passages pour piétons et des îles piétonnes dans le paysage. Lors de la conférence, Google a déclaré que l’intelligence artificielle permettait à l’entreprise d’ajouter ces détails à plus de 50 villes cette année. L’entreprise a également adapté les résultats qui s’affichent dans Google Maps, de sorte que différents résultats s’affichent pour des moments et des lieux différents, en fonction de ce qui pourrait vous intéresser. Lors de l’examen des itinéraires à recommander, Google Maps prendra également en compte la sécurité. des itinéraires recommandés.

“Nous emprunterons les itinéraires les plus rapides et identifierons celui qui est susceptible de réduire vos chances de rencontrer un moment de freinage brutal”, a déclaré Oren Naim, directeur de produit Google Maps, dans un article de blog mardi. “Nous recommanderons automatiquement cette route si l’ETA est la même ou si la différence est minime.”

Toutes ces mises à jour montrent comment les technologies les plus avancées de Google sont de plus en plus avancées. Par exemple, MUM utilise un réseau de neurones beaucoup plus grand que BERT, le modèle de langage naturel annoncé par Google en 2018. Google dit que MUM est en fait 1000 fois plus puissant que BERT.

Au fur et à mesure que cette IA très sophistiquée est déployée dans le monde réel, la crainte que cette technologie puisse nuire activement aux gens (y compris par des biais intégrés et en exacerbant le changement climatique) s’est également accrue. Alors que Google a souligné qu’il voulait être responsable dans son déploiement de cette technologie, la société a également fait face à des critiques constantes concernant le traitement de son équipe interne d’éthique de l’IA, comme l’a expliqué la journaliste de Recode Shirin Ghaffary l’année dernière.

Maintenant, alors que cette technologie fait son chemin dans le monde réel, elle nous rappellera l’immense pouvoir des systèmes d’IA de Google pour prendre des décisions qui ont un impact sur notre vie quotidienne.