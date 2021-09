L’âme aux yeux bleus que les filles noires adorent

Cette semaine, Danyel Smith parle de la soul aux yeux bleus et de la ségrégation musicale du passé et du présent et comment cela affecte l’héritage des artistes. Elle parle également de la difficulté de tenir compte de cette vérité en ce qui concerne le fait d’être fan d’artistes blancs talentueux comme Madonna et Adele. Plus tard, Danyel est rejointe par sa sœur et amie de la série, Raquel Smith, pour discuter de la préférée de tous les temps de Raquel, Teena Marie.

Hôte : Danyel Smith

Invitée : Raquel Smith

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

Réservation d’invité par Allyson Turner

Consultant en histoire : Taj Rani

Conception sonore : DJ Steve Porter

Supervision de la production : Tunde St. Matthieu-Daniel

