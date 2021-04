L’âme de Disney reçoit un suivi, mais maintenant comment vous en pensez

Le film Soul original a suivi Joe Gardner, un pianiste et professeur de musique au collège, ayant l’opportunité de jouer avec une légende du jazz… seulement pour lui de tomber dans un trou d’homme et de devenir comateux. À partir de là, l’âme de Joe a réussi à éviter de passer par The Great Beyond et a désespérément tenté de retourner dans son corps, ce qui l’a amené à nouer une relation unique avec 22 en la rencontrant dans The Great Before. Le casting de Soul comprenait également Graham Norton, Phylicia Rashad, Rachel House, Angela Bassett, Alice Braga, Donnell Rawlings, Questlove et Daveed Diggs, entre autres. Pete Docter et Kemp Powers ont réalisé le film et ont écrit le scénario avec Mike Jones.