L’âme du peuple de Curtis Mayfield et les impressions

Peu d’artistes soul pourraient à la fois refléter et inspirer le mouvement des droits civiques avec la motivation subtile des Impressions. À l’aube de 1968, ils ont dévoilé un nouvel hymne qui est devenu l’un de leurs plus édifiants à ce jour – sauf que « We’re A Winner » serait, quelques semaines après avoir atteint le sommet des charts R&B, être teinté de tristesse après l’assassinat du Dr Martin Luther King. .

La chanson a été écrite, comme d’habitude, par le leader influent et articulé des Impressions, Curtis Mayfield, avec une production et des arrangements de Johnny Pate. La sensation profondément émouvante, avec les harmonies de ses camarades Fred Cash et Sam Gooden, a été renforcée par les cuivres et les cordes, par le bassiste Lenny Brown et le batteur Billy Griffin (pas le dernier membre de les miracles) et par la savante guitare de Phil Upchurch. L’ingrédient de bien-être supplémentaire était une ambiance de studio en direct avec des acclamations et des applaudissements qui ont rendu la piste d’autant plus irrésistible.

« We’re A Winner » est entré dans les singles R&B les plus vendus de Billboard au n ° 46 pour la semaine se terminant le 6 janvier 1968, en tant que Gladys Knight and the Pips continué au n°1 avec « Je l’ai entendu à travers la vigne ». Neuf semaines plus tard, les Impressions étaient eux-mêmes en tête de ce classement, que le groupe, alors dirigé par Jerry Butler, avait atteint pour la première fois près de dix ans plus tôt avec leur premier tube « For Your Precious Love ».

Le nouveau single était leur plus gros succès soul depuis que « Amen » est allé au sommet R&B en 1964, et est devenu le quatrième de leurs six champions dans ce format. Mayfield a intelligemment tissé des références à « Keep On Pushing », un autre de ces incontournables de 1964. « We’re A Winner » était également un hit n ° 14 sur le Hot 100, leur meilleur crossover depuis que « People Get Ready » a frappé le même pic pop.

« We’re A Winner » était la chanson d’ouverture de l’album du même nom d’Impressions, un somptueux exemple de soul de la fin des années 60 qui est lui-même passé au n°4 du R&B et sonne tout aussi satisfaisant plus d’un demi-siècle plus tard. D’autres faits saillants, pour citer la critique de Billboard à l’époque, les avaient rendus « tendres » sur « Moonlight Shadows », « chantants » sur « Romancing To The Folk Song » et « uptempo » sur « No One To Love ». Il comprend également une version inattendue mais délicieuse de « Up, Up and Away » de Jimmy Webb.

