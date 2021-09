“L’âme et le cœur appartiennent à TMC”: le député du BJP Soumen Roy rejoint TMC alors que la “Mission 221” de Mamata Banerjee se poursuit

Roy, un ancien renégat du TMC qui a rejoint le BJP avant les scrutins de l’assemblée, s’est excusé de ne pas être avec le TMC au cours des derniers mois.

Le député BJP de Kaliaganj Soumen Roy a rejoint aujourd’hui le TMC au pouvoir dirigé par Mamata Banerjee en présence du ministre d’État et chef du parti Partha Chatterjee. Roy a rejoint le TMC à Kolkata. Roy, un ancien renégat de TMC qui a rejoint le BJP avant les scrutins de l’assemblée, a présenté ses excuses pour ne pas être avec le TMC au cours des derniers mois. S’adressant aux journalistes après avoir sauté du navire, Roy a déclaré: “J’ai dû contester Kaliaganj sur le billet BJP en raison de certaines circonstances. Mais mon âme et mon cœur appartiennent à TMC. J’ai de nouveau rejoint le parti pour soutenir les efforts de CM Mamata Banerjee. Je m’excuse de faire la fête pour le temps où je n’étais pas là », a déclaré Soumen Roy. Notamment, Roy était au TMC avant de rejoindre le BJP plus tôt cette année et est maintenant revenu à son parti parent. Avec cela, il est devenu le quatrième transfuge de TMC à remporter le ticket BJP et est maintenant revenu au parti au pouvoir.

Lorsque la campagne pour les élections à l’Assemblée du Bengale occidental battait son plein, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, avait affirmé que le BJP gagnerait 200 sièges tandis que Mamata Banerjee avait déclaré que le TMC gagnerait 221 sièges car l’année électorale est 2021. Le BJP avait empoché 77 sièges tandis que le TMC a obtenu 213 sièges. Deux des députés du BJP qui sont également membres du Parlement avaient démissionné de l’assemblée, ramenant le décompte du parti du safran à 75. Avec quatre députés qui ont sauté le navire, le décompte du TMC est passé à 217 tandis que le BJP est tombé à 71. La commission électorale a annoncé aujourd’hui les dates de bypolls pour trois circonscriptions de l’Assemblée du Bengale, y compris le siège de Mamata Banerjee, Bhabanipur. Si le TMC parvient à remporter ces trois sièges, son décompte atteindra 220, près du chiffre projeté de 221 de Mamata Banerjee. On suppose que davantage de députés du BJP pourraient rejoindre le TMC dans les prochains jours. Si cela se produit, le TMC accomplira facilement sa « Mission 221 ».

Notamment, Mukul Roy a été le premier transfuge de TMC à éviter le BJP après l’annonce des résultats du sondage de l’assemblée du Bengale en mai de cette année. Le retour de Roy au TMC semble avoir ouvert les vannes pour le retour des législateurs qui avaient quitté le navire et rejoint le BJP à l’approche des élections au Bengale. La semaine dernière, le député BJP de Bagda, Biswajit Das a rejoint le TMC. Das avait déjà remporté deux fois les élections législatives sur le ticket TMC. Avant Das, un autre transfuge du TMC, Tanmoy Ghosh, qui avait gagné sur un ticket BJP de la circonscription de Bishnupur, était revenu au TMC.

Les scrutins ont porté sur 292 sièges sur les 294, deux candidats étant décédés au cours de l’élection.

