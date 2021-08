L’âme intelligente de Frederick Knight

Pour une soi-disant merveille à un coup, Frederick Knight a été impliqué dans de nombreux succès. Encore plus connu pour la chanson-titre de ce superbe album, I’ve Been Lonely For So Long, Knight a émergé de Birmingham, en Alabama, au début des années 70, avec un style soul surtout doux et intelligent. Il a sorti trois singles avant de signer avec Stax en 72 et de lâcher la bombe qui était « I’ve Been Lonely For So Long » – bien que ce soit une explosion chaleureuse et agréable. Aussi proche du territoire de l’auteur-compositeur-interprète qu’elle l’était de la soul, la chanson l’a immédiatement fait un nom, et, à partir de ce moment, ses chansons seront remarquées par d’autres artistes.

La curiosité de cette situation était que le disque révolutionnaire de Knight avait en fait été écrit par sa femme, Posie, en collaboration avec Jerry Weaver, dont les crédits incluent des chansons pour Joe Tex et Joe Simon. Mais “I’ve Been Lonely For So Long” était entièrement un morceau avec le style souvent discret de Knight. Il avait l’air génial comme l’enfer, avec des lunettes teintées glaciales et un manteau en patchwork de cuir avec un col en fourrure que n’importe quel proxénète du Bronx tuerait pour porter. Sur le single, cependant, son fausset sonnait las et plus mature que celui d’un homme dans la mi-vingtaine, et le disque était aussi country qu’une vente aux enchères de bétail, avec une guitare slide et une sensation acoustique poussiéreuse. “I’ve Been Lonely For So Long” était une valeur aberrante à coup sûr, mais cela a attiré une humeur et a fait n ° 22 sur le Billboard Hot 100 et a mis Knight sur la carte.

Un talent aux multiples facettes…

Il y avait bien plus dans l’album parent qu’une réplique Xerox du style rural du single. “This Is My Song of Love To You” a exécuté le même tour (principalement) à deux accords que le single, mais cette fois l’arrangement était sophistiqué, un orchestre ajoutant un cadre luxuriant, brevetant une sorte de son uptown down-sud. “Maintenant que je t’ai trouvé” offrait un aspect doo-wop sincère mais sentimental allié à une sensation dépouillé, comme si les Chi-Lites avaient abandonné la Windy City au profit d’un porche en Alabama. “Pick Um Up, Put Um Down” convient au manteau du chanteur, étant superbe, et Knight révèle une forte influence de Bobby Womack ici, en particulier dans les apartés à moitié parlés. Le talent de Knight est donc multiple, mais d’une manière ou d’une autre, il reste lui-même, grâce à cette voix aiguë distinctive et légère.

“Your Love’s All Over Me” n’est pas une demande de gel douche, mais une autre coupe funky avec une guitare bourdonnante de Jesse Carr, prenant congé des sessions avec Betty Wright et Swamp Dogg. “Take Me On Home Witcha” est un morceau midtempo régulier avec Knight, pour la plupart, évitant son registre aigu, ce qui donne une chanson suppliante qui ressemble vaguement à un Clarence Carter moins vigoureux. Son extrémité supérieure est en plein effet sur “Trouble”, une autre offre très originale qui est devenue le single de suivi du titre excentrique; sa face B, “Friend”, est beaucoup plus conventionnelle et sonne plus sincère. Le gémissement « I Let My Chance Go By » est le meilleur air de soul pur ici, avec un piano palpitant et une légère sensation latine, Knight manipulant magnifiquement le récit de regret de Harrison Calloway. L’album fait ses adieux avec une autre chanson d’amour perdu, “Someday We’ll Be Together”, une version enflammée et en construction qui est aussi différente de Diana Ross et les Suprêmes‘ signer seul car les grains sont au caviar.

… qui aurait dû être une plus grande star

Quand I’ve Been Lonely For So Long se termine, vous réalisez que c’est un excellent album de soul – ce qui vous fait vous demander pourquoi Knight n’était pas une plus grande star, marquant juste un autre succès R&B décent, “I Betcha Didn’t Know That”, sur une autre empreinte Stax, Truth. Peut-être que son style de soul était juste un peu trop à gauche pour construire un public fidèle. Mais sur cet album, Knight avait trouvé un partenaire d’écriture en Sam Dees sur deux morceaux, et la collaboration lui serait bien utile : comme Dees, Knight gagnait l’essentiel de son pain avec sa plume. Il a écrit pour Aretha Franklin, Gwen McCrae, le major Lance et bien d’autres, gagnant beaucoup d’argent avec l’unique auteur du succès disco mondial d’Anita Ward “Ring My Bell” en 1979.

Quant à « I’ve Been Lonely For So Long », il a été repris par tout le monde, de Mick Jagger à Rita Marley en passant par Graham Central Station. Mais si vous voulez vraiment ressentir son âme, la version originale est le seul endroit où aller.

