L’amélioration de la course F1 2022 « ne se produira pas du jour au lendemain »

Nikolas Tombazis, responsable des questions techniques de la FIA pour les monoplaces, a admis que les changements de réglementation de 2022 pourraient ne pas améliorer immédiatement le spectacle de course de la F1.

Alors que la saison 2021 bat son plein, les équipes se sont déjà concentrées sur la conception de leurs challengers pour l’année prochaine, avec des changements radicaux qui verront les voitures changer radicalement dans leur conception.

Le but des changements est d’encourager des courses plus rapprochées sur tout le peloton, mais le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense que c’est “la livrée qui sera le plus grand différenciateur entre les voitures”, en raison de la nature restrictive de la réglementation.

Tombazis s’attend à ce que les spécifications techniques fonctionnent comme prévu par la Formule 1, mais cela pourrait ne pas arriver immédiatement.

“Nous nous attendons à voir des courses plus serrées, mais peut-être pas dès la toute première course”, a déclaré Tombazis lors du dévoilement d’une voiture 2022 à grande échelle, citée par Pit Pass. « Parce que peut-être que quelqu’un obtiendra les bonnes règles et que quelqu’un se trompera.

“Mais très bientôt, nous nous attendons à voir un niveau de compétitivité plus étroit entre les voitures et des voitures capables de se suivre de plus près.

« Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Nous étudierons évidemment quelles solutions les équipes produiront, et nous continuerons à y travailler, pour nous améliorer. Mais nous pensons qu’avec le temps, la course s’améliorera considérablement.

« Il ne s’agit pas tant de dépassements réels, mais de la proximité avec laquelle ils courent, donc de pouvoir se suivre, se battre tout au long de la course. C’est donc ce que nous avons essayé de faire, principalement en agissant sur l’aérodynamisme.

Ross Brawn, directeur général des sports mécaniques de F1, est optimiste quant aux changements positifs que les nouvelles voitures sont censées apporter au sport, qui incluent actuellement la suppression du DRS, dans l’espoir que les voitures produisent des batailles passionnantes de manière organique.

Alors que les voitures n’ont pas encore pris la piste avec colère, l’ancien directeur technique de Ferrari a hâte de voir comment elles fonctionneront la saison prochaine.

“C’est un nouveau chapitre unique dans notre sport”, a déclaré Brawn. «Et ces réglementations ont évolué pour faire de la F1 le plus grand spectacle de course absolu et pour pousser notre sport à l’avant-garde de la culture et du divertissement mondiaux.

« Il y a une énorme excitation avant cette nouvelle ère, et bien que 2021 ait été une grande bataille, nous avons encore des voitures qui ont du mal à se suivre pendant la course. La réglementation pour 2022 résoudra ce problème et créera une opportunité pour des batailles plus serrées et plus de courses de roue à roue.

“L’effet combiné des nouvelles réglementations aérodynamiques et des règles financières, sous la forme d’un plafonnement des coûts, créera les conditions d’un championnat plus équilibré et de la réduction des écarts sur la grille.”