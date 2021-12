L’amélioration de l’expérience des employés peut surmonter la grande démission

La démission massive des travailleurs est une tendance principalement confinée aux États-Unis et à quelques pays européens.

Par Priyadarshi Nanu Pany

Le calendrier 2021 restera une année pas très agréable, voire oubliable pour de nombreuses organisations aux États-Unis. À partir d’avril 2021, la grande démocratie a vu le début de ce qu’ils appellent « La Grande Démission ». Le pays a connu un raz-de-marée de démissions – environ 20 millions de travailleurs américains ont démissionné depuis avril 2021 (Source : US Bureau of Labor Statistics), et l’exode s’intensifie. Le phénomène de démission est resté exceptionnellement élevé depuis lors. Il y a 14 millions d’emplois ouverts pour une main-d’œuvre américaine de 160 millions. Cela signifie que les talents qualifiés ont de nombreuses opportunités de sauter sur le prochain lieu de travail. Mais même les travailleurs sans emploi en vue démissionnent. C’est ce qui fait de La Grande Démission un défi viscéral.

La pandémie a bouleversé presque tous les secteurs. Et a montré son effet d’entraînement sur le marché du travail américain. Les secteurs de la technologie et de la santé ont été les pires victimes d’un taux d’attrition jamais vu. Pourquoi les entreprises ont-elles du mal à relever le défi de la rétention des employés ? Je pense que l’objectif de nombreuses organisations est d’offrir des avantages transactionnels. Mais lorsqu’une pandémie a changé le paradigme du travail, un gros salaire ou des avantages attrayants ne suffiront pas pour attirer et retenir vos meilleurs talents. Nos lieux de travail ont connu des changements sismiques après le déclenchement de la pandémie. Les gens optent pour des espaces de travail flexibles et ne souhaitent pas rester collés à leur bureau pour une position de 9 à 5. Cette tendance est manifestement vraie pour la main-d’œuvre américaine. Une écrasante majorité des travailleurs du savoir là-bas préfèrent un rôle de travail à distance. Cette tendance a alimenté La Grande Démission.

La démission massive des travailleurs est une tendance principalement confinée aux États-Unis et à quelques pays européens. Mais les organisations doivent diagnostiquer les véritables causes des départs massifs des travailleurs avant que cette crise ne se propage au-delà des frontières. L’épuisement professionnel est la cause critique à laquelle la plupart des employeurs doivent s’attaquer activement. Plus qu’un salaire, les travailleurs se sentent exaltés lorsqu’ils sont valorisés par les managers et l’organisation. La solution, à mon sens, réside clairement dans l’investissement dans une expérience collaborateur plus épanouissante pour répondre aux nouvelles attentes d’autonomie et de flexibilité au travail. Les employés veulent des interactions sociales significatives. Ils aspirent à un sentiment d’identité partagée. Créer une expérience employé immersive peut cocher toutes les cases. Pour ajouter, les organisations peuvent adopter une approche basée sur les données pour comprendre pourquoi les gens quittent et comment améliorer les taux de rétention. En créant une organisation post-pandémie axée sur le numérique, nous ne devons pas renoncer au contact humain. Relevons la barre en matière d’expérience employé. C’est la sauce secrète pour endiguer le taux d’attrition insensé. Peut-être, la recette aussi, pour transformer « La grande résignation » en « La grande attraction ».

(L’auteur est le fondateur et PDG de CSM Technologies Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.