L’amélioration de Sainz permet à Leclerc de terminer sa première saison ensemble chez Ferrari · .

La décision de Ferrari de ne pas ramener Sebastian Vettel pour 2021 et de le remplacer par Carlos Sainz Jnr était une déclaration audacieuse selon laquelle l’équipe investirait dans la promesse de la jeunesse plutôt que de l’expérience.

Après avoir facilement éclipsé son coéquipier champion en 2020, Charles Leclerc devrait diriger Ferrari alors que son nouveau coéquipier Sainz s’est familiarisé avec son nouvel environnement à Maranello. Mais l’Espagnol s’est taillé la part du lion des succès en piste tout au long de la saison pour terminer l’année en tête avec des points et prendre la cinquième place convoitée de « meilleur du reste ».

Le début de l’année a été difficile pour la plupart des pilotes qui avaient trouvé de nouvelles maisons en 2021 et ce n’était pas différent pour Sainz, qui a eu du mal à égaler Leclerc en qualifications lors de la phase d’ouverture de la saison, à l’exception du Portugal. Après quatre manches, Sainz n’avait réussi que la moitié des points (20) que son coéquipier avait réussis dans le même temps (40).

Le point culminant de la saison de Leclerc est venu à Monaco, où il a obtenu une pole position à domicile très populaire – bien qu’à l’aide d’un drapeau rouge qu’il a lui-même provoqué en s’écrasant à la sortie de la piscine. Mais la meilleure chance de victoire de Leclerc et Ferrari toute l’année s’est terminée avant même le début de la course lorsque des problèmes de boîte de vitesses causés par son shunt de samedi ont fait leur apparition dans le tour de reconnaissance.

Mais le chagrin de son coéquipier à Monte-Carlo était l’occasion pour Sainz et il a profité de l’arrêt au stand calamiteux de Valtteri Bottas pour se hisser à la deuxième place et assurer son premier podium dans une combinaison aux couleurs de Rosso Corsa.

Malgré sa déception monégasque, Leclerc a enchaîné avec sa deuxième pole consécutive dans des circonstances tout aussi heureuses en Azerbaïdjan et a mené la quasi-totalité du Grand Prix de Grande-Bretagne jusqu’à ce qu’il soit rattrapé et dépassé par Lewis Hamilton dans les derniers tours. Mais à ce moment-là, Sainz atteignait son rythme et franchissait le drapeau à damier devant Leclerc pour la première fois en France et les deux courses du Red Bull Ring.

Le podium lors de la finale a hissé Sainz à la cinquième place du classement. Cependant, Sainz serait celui qui a obtenu les plus gros résultats des deux, remportant trois podiums supplémentaires en Hongrie, en Russie et à Abu Dhabi dans des circonstances controversées.

Ce trio de 15 points a permis à Sainz de devancer Leclerc et l’ancien coéquipier Lando Norris au championnat à la fin de la saison, alors que Ferrari commençait à s’éloigner de McLaren au classement des constructeurs.

À la fin de l’année, Leclerc avait battu Sainz dans la bataille de qualification et dans les classements tout au long de la saison, mais Sainz était sorti en tête du classement. La saison a été beaucoup plus fructueuse pour la Scuderia, les deux pilotes ayant donné au directeur de l’équipe Mattia Binotto suffisamment de raisons de les déclarer comme le duo de pilotes le plus solide sur la grille.

Les deux ayant montré qu’ils n’avaient pas peur de se battre avec l’autre en Arabie saoudite – au grand dam de Sainz – il sera fascinant de voir quel pilote Ferrari l’emportera alors que l’équipe pourrait bien être de retour au cœur de l’action. en 2022.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Charles Leclerc vs Carlos Sainz Jnr : statistiques clés

Charles Leclerc vs Carlos Sainz Jnr: Qui a terminé devant à chaque tour

Charles Leclerc vs Carlos Sainz Jnr : écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Charles Leclerc était plus rapide, un positif signifie que Carlos Sainz Jnr était plus rapide

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Bilan de la saison 2021 de F1Parcourez tous les articles de revue de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :