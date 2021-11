L’amélioration des infrastructures publiques aide les gens à respecter leurs rendez-vous chez le médecin

Nous ne considérons généralement pas les transports publics comme faisant partie de la politique des soins de santé, bien que les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé publique sachent que c’est important. Mais peut-être devrions-nous le faire, selon une nouvelle étude portant sur l’ouverture d’une ligne de tramway dans les Twin Cities.

Un groupe de chercheurs de l’Urban Institute, de la Harvard Medical School, de Mass General et de l’Université du Minnesota a étudié ce qui est arrivé aux rendez-vous ambulatoires sans rendez-vous dans un important système de santé lorsque la ligne verte a été ouverte à Minneapolis-St. Paul en 2014, reliant les centres-villes de ces deux villes. La nouvelle ligne de métro était plus fiable – moins sujette aux embouteillages ou aux intempéries – et fonctionnait plus fréquemment que les bus qui avaient précédemment parcouru le même itinéraire.

En examinant les données d’avant l’ouverture de la ligne ferroviaire et en différenciant les patients qui vivaient à proximité du nouveau service de transport par rapport à ceux qui ne l’étaient pas afin d’établir une base de référence, les auteurs ont pu isoler l’effet de la ligne de métro. L’impact qu’ils ont trouvé était significatif, bien plus que les études précédentes qui avaient tenté de mesurer les effets du transport sur le comportement des patients.

Ils ont constaté une réduction significative du nombre de rendez-vous de non-présentation chez les patients qui vivaient près de la Ligne verte, le taux de non-présentation chutant de 4,5 % par rapport à la ligne de base. L’effet a été particulièrement profond pour les patients Medicaid, qui ont vu leur taux de non-présentation diminuer de 9,5 % par rapport à la ligne de base.

Les chercheurs ont également constaté une augmentation des rendez-vous le jour même pour les patients et les cliniques situées à proximité de la nouvelle voie ferrée, indiquant que les options de transport élargies permettaient également aux gens d’obtenir plus facilement des soins médicaux urgents ou imprévus.

Pourquoi cette amélioration de la fréquentation est-elle importante ? Les patients reçoivent des soins plus fiables, ce qui peut aider à éviter de plus gros problèmes de santé à l’avenir, et les prestataires ne se retrouvent pas avec un tas de créneaux vides qui auraient pu être remplis par d’autres patients.

Voici comment les chercheurs ont expliqué l’importance de leurs découvertes, publiées dans la revue Health Services Research :

Même une petite diminution des non-présentations profite à la fois aux patients et aux prestataires. Pour les patients, la réalisation des rendez-vous améliore la continuité des soins et évite des interruptions potentiellement néfastes dans le dépistage et le traitement. Cela peut être particulièrement vrai pour les patients atteints d’une maladie chronique, qui sont également plus susceptibles de rencontrer des obstacles au transport. Les soins ambulatoires peuvent aider les patients atteints de maladies chroniques à accéder aux médicaments appropriés, à mieux contrôler la maladie et à éviter l’utilisation future des services d’urgence ou les hospitalisations associées à leurs conditions. Pour les fournisseurs, moins de non-présentations augmente les revenus et réduit les inefficacités de planification.

Leur étude sert également de correctif à certaines des recherches antérieures sur ce sujet. Des études antérieures avaient tenté de détecter tout effet résultant d’une grève des transports en commun ou de l’offre de services de covoiturage spécifiquement aux patients.

Ni l’un ni l’autre n’avait trouvé beaucoup d’impact. Mais le premier avait plus de 20 ans et le second portait sur un échantillon de moins de 2 000 patients.

L’ensemble de données analysé dans cette nouvelle étude couvrait plus de 3,5 millions de rendez-vous et 370 000 patients uniques. L’effet qu’ils ont trouvé était significatif, en particulier pour les patients à faible revenu (surtout les personnes de couleur) pour qui les obstacles structurels aux soins de santé, y compris les options de transport, ont été profonds.

«En documentant une diminution des rendez-vous sans rendez-vous et une augmentation des rendez-vous le jour même suite à une expansion des transports en commun – en particulier pour les personnes à faible revenu – nous fournissons de nouvelles preuves importantes sur l’importance de transports publics adéquats pour atteindre l’équité dans l’accès aux soins. », déclarent les auteurs dans leur conclusion.

Le projet de loi bipartite sur les infrastructures, désormais promulgué par le président Joe Biden, injectera près de 40 milliards de dollars dans les transports en commun locaux – un bel acompte, mais pas suffisant pour changer fondamentalement la trajectoire du système de transport en commun en difficulté des États-Unis, selon les experts.

La loi Build Back Better actuellement débattue au Congrès fournirait un financement supplémentaire pour le transport en commun. Mais cela ne suffira pas à combler l’arriéré estimé de 176 milliards de dollars de réparations et d’améliorations qui, selon les ingénieurs civils, existe actuellement aux États-Unis.

Il existe de nombreuses raisons d’investir plus d’argent dans le transport en commun. Mais en voici une de plus : cela permet aux personnes, en particulier celles qui vivent dans des communautés marginalisées, d’accéder plus facilement à leur médecin. Regardez ce qui s’est passé dans le Minnesota.