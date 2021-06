L’amélioration des qualifications de Kimi Raikkonen, une priorité pour Alfa Romeo

Alfa Romeo a déclaré qu’essayer d’améliorer les performances de qualification de Kimi Raikkonen était une priorité après un autre quasi-échec frustrant pour les points.

Raikkonen n’a terminé qu’une seule fois dans le top 10 cette année, en Azerbaïdjan, mais il a terminé 11e à trois reprises ainsi que 12e et 13e.

Le dernier appel serré en termes d’ajout à cela Baku P10 était au Grand Prix de Styrie, où le Finlandais a amélioré sept places sur une position de grille décevante de 18e.

Quatre fois sur huit cette saison, le Champion du Monde 2007 n’a pas réussi à se qualifier pour la Q2 et trouve généralement son coéquipier, Antonio Giovinazzi, devant lui sur la grille.

Maintenant, l’accent est mis sur la volonté de s’assurer que le joueur de 41 ans commence plus haut dans l’ordre lors du match retour de la double tête autrichienne au Red Bull Ring.

“Avec Kimi cette semaine, nous allons essayer quelques choses et voir si nous pouvons l’amener en Q2”, a déclaré aux journalistes le responsable de l’ingénierie de piste d’Alfa Romeo, Xevi Pujolar.

“Avoir les deux voitures en Q2, je pense que cela s’entraide et que nous pouvons progresser.

« Pour nous, l’objectif sera, la priorité numéro un, d’être devant Williams en qualifications. Alors j’espère que nous pourrons faire une course comme nous l’avons fait dimanche.

“Les composés de pneus sont un peu plus souples la semaine prochaine, peut-être des conditions changeantes aussi, mais nous essaierons d’être au moins proches du top 10, alors nous pourrons courir d’une manière différente.”

Raikkonen a terminé quatre places devant Giovinazzi dans le Grand Prix de Styrie après que l’Italien a été pris dans un incident au premier tour lorsqu’il a été gêné par Pierre Gasly, victime d’une crevaison.

Pujolar a déclaré que les réglages et les styles des pilotes Alfa Romeo sont globalement similaires, mais l’Espagnol pense que la préparation des pneus de Raikkonen est peut-être là où il est en deçà des qualifications.

« Les deux voitures sont assez proches l’une de l’autre. C’est juste essayer de voir si nous pouvons aider », a-t-il expliqué.

« Il s’agit de gélifier avec la préparation des pneus et les tours de piste, si nous pouvons trouver des idées et nous essaierons soit les réglages, soit les pneus.

“Le plan sera d’avoir les deux voitures là-bas [Q2] et vous pourrez alors avoir un meilleur contrôle de la course.

Pujolar n’a pas pu dire si Raikkonen avait l’intention de poursuivre une carrière en F1 en 2022 qui a commencé en 2001.

“Je ne sais pas quels sont ses plans”, a-t-il déclaré. «Je ne peux pas discuter, je ne peux pas dire de ce côté-là, mais je peux vous dire que la motivation et le travail avec l’équipe est bon. Et si tu vois la course qu’il a fait [last Sunday] Je dirais qu’il pousse.

