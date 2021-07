L’amélioration dont WhatsApp a besoin pour que les photos autodestructrices servent à quelque chose | La technologie

Les messages qui s’autodétruisent sont une nouveauté qui est sur le point d’atteindre tous les utilisateurs de WhatsApp, mais ils présentent un défaut important qui pourrait être résolu avec l’ajout d’une fonctionnalité simple.

WhatsApp est devenu l’application de messagerie instantanée par excellence. Il compte des millions d’utilisateurs dans le monde et grâce au fait qu’il est constamment mis à jour, les utilisateurs continuent de parier dessus. Il y a quelques jours, nous avons appris les fonctionnalités qui arriveraient dans les semaines à venir.

Ces nouvelles seraient au nombre de trois en particulier et auraient été confirmées par le PDG de WhatsApp lui-même. L’un d’eux serait axé sur la confidentialité et la façon dont nous utilisons les chats lorsque nous parlons avec d’autres utilisateurs.. Concrètement, on parle de la possibilité d’envoyer des messages qui s’autodétruisent une fois visionnés, ces messages sont des photographies et bientôt des vidéos.

Il est intéressant de noter qu’ils peuvent s’autodétruire, mais WhatsApp n’a pas pensé que tous les appareils pouvaient prendre des captures d’écran. Oui, l’image cesse d’exister dans le chat. Mais Tout le monde peut prendre une capture d’écran au moment de la visualisation de l’image et la conserver aussi longtemps qu’il le souhaite.

Étant une fonctionnalité en version bêta, il est possible que WhatsApp prépare un moyen d’éviter ces captures ou un type d’avertissement lorsque l’utilisateur à l’autre bout du téléphone effectue les captures.. Cette fonctionnalité serait tout à fait la bienvenue lors de l’utilisation de la fonctionnalité d’autodestruction de l’image.

Très bientôt, vous pourrez envoyer des messages autodestructeurs sur WhatsApp. Ils sont déjà disponibles dans la dernière bêta, ils pourraient donc bientôt atteindre la version finale.

Des applications comme Snapchat ont depuis longtemps un avertissement lorsque l’utilisateur à qui nous avons envoyé une photo en prend une capture. Ce n’est peut-être pas le meilleur car cela mène à la confrontation, mais il est vrai qu’il vaut toujours mieux en être conscient que de ne pas l’être.

Pour le moment il ne reste plus qu’à attendre que les photos qui s’autodétruisent atteignent tous les utilisateurs. Une fois cette première section terminée, il faudra voir si WhatsApp a d’autres idées pour améliorer cette fonctionnalité, comme par exemple notifier si quelqu’un capture ou bloque directement ce type d’action. Seul l’avenir sait ce que fera WhatsApp.