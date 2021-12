L’amélioration impressionnante de Jaylen Brown en réponse aux rumeurs de transfert

Marron Jaylen est prêt à montrer qu’il peut être un acteur capital dans l’avenir de Celtics de Boston et que la franchise commettrait une erreur si elle décidait de s’en passer. Aussi compliqué que puisse paraître l’ajustement tactique entre lui et Tatum, ce gardien talentueux a conquis le cœur des fans du Massachusetts et dès que le Rumeurs NBA Concernant son éventuel départ de l’équipe, il a enchaîné plusieurs matchs, performant à un niveau spectaculaire et ramenant son équipe aux positions éliminatoires.

Jaylen Brown va de mieux en mieux depuis son retour. 19 points | 4 CER | 5 AST | 3 3PT

20 points | 9 CER | 2 AST | 4 3PT

23 points | 4 CER | 5 AST | 5 3PT

30 points | 5 CER | 5 AST | 3 3PT

34 points | 6 CER | 3 AST | 5 3PT pic.twitter.com/WgJwcZXknX – StatMuse (@statmuse) 23 décembre 2021