La’Mello Parker tué après que la police ait poursuivi Eric Derell Smith ⋆ .

Un bébé de 3 mois est mort après une fusillade entre la police et le père de l’enfant à Biloxi, Mississippi.

Le père, Eric Derell Smith, 30 ans, a été frappé et tué par plusieurs coups de feu. L’enfant, La’Mello Parker, a été frappé une fois et tué, mais le bureau du coroner local n’a pas immédiatement confirmé si le bébé avait été abattu par la police ou par le père. Un rapport complet sera fourni à diverses autorités, y compris le bureau du procureur local, comté de Harrison, Miss. Coroner Brian Switzer a déclaré à WLOX-TV, une filiale locale d’ABC et de CBS. Switzer n’a pas dit si le bébé avait été abattu à bout portant.

Le coroner a déclaré plus tôt que Smith n’avait pas été tué par une blessure auto-infligée.

Smith était soupçonné d’avoir tué son ex-petite amie Christin Parker, 32 ans, et son neveu Brandon Parker, 26 ans, dans la paroisse d’East Baton Rouge, en Louisiane, lundi. Christin Parker était la mère de La’Mello Parker. Smith a décollé avec La’Mello et s’est enfui dans le Mississippi.

La police a poursuivi Smith à Biloxi, à environ deux heures et demie à l’est de la paroisse de Baton Rouge, sachant que le bébé La’Mello était dans la voiture de Smith. À environ les deux tiers du trajet jusqu’à Biloxi, les autorités disent que Smith et la police se sont tirés dessus dans le comté de Hancock, Miss. La circulation a été empêchée de pénétrer sur l’autoroute. Au moins 50 véhicules des forces de l’ordre faisaient partie de la poursuite, a indiqué la chaîne de télévision.

Plusieurs vidéos de la poursuite montrent des voitures de police alignées trois et parfois quatre véhicules de large et un nombre incalculable de véhicules à la poursuite de la berline bleue de Smith.

La police a déployé des bâtons d’arrêt. Smith les aurait contournés à un moment donné, mais finalement, deux de ses pneus ont éclaté. Alors que le véhicule de Smith ralentissait, une vidéo enregistrée par un témoin montre la police en train de cogner sa berline dans la médiane.

Une autre vidéo enregistrée par un témoin suggère que Smith a peut-être tiré avec une arme à feu. La police a répondu en tirant une vingtaine de coups.

Citant des sources non identifiées de l’application de la loi, WALA-TV, filiale de Mobile, Alabama Fox, a rapporté que Smith avait tenté d’utiliser le bébé comme bouclier humain.

Un compte rendu de la police rapporté par le Biloxi Sun-Herald suggère que Smith a peut-être essayé de sortir du véhicule.

Smith semble être mort sur les lieux. Le bébé a été transporté dans un hôpital de Biloxi, puis dans un centre de traumatologie à Mobile, en Alabama. Bien que le bébé ait été initialement répertorié dans un état stable, il a apparemment pris une tournure pour le pire.

Regardez l’une des vidéos de témoins ci-dessous.

