LaMelo Ball a clarifié ce qu’il voulait dire après avoir saccagé l’école dans l’histoire de GQ

Le gardien de Charlotte Hornets, LaMelo Ball, a eu l’une des routes les plus uniques vers la NBA. Il est passé d’une star virale du lycée à l’abandon de l’école pour le ballon professionnel lituanien pour jouer dans la JBA, l’école préparatoire et la ligue australienne, aujourd’hui disparues. C’est tout à fait la course qui a encore conduit aux honneurs de la recrue de l’année.

Mais pour LaMelo, l’école n’était pas une priorité. C’était évident pour un joueur qui savait qu’il serait dans la NBA toute sa vie. Et il n’hésitait pas à l’admettre.

Dans un récent reportage avec GQ, LaMelo a déchiré l’idée de devoir aller à l’école dans une citation désormais virale. Il a dit:

« Nous ne trébuchons pas hors de l’école. Nous ne sommes pas stupides. Nous savons apprendre. Nous n’avons pas besoin d’école. Et l’école ne t’enseigne même pas (juron) – qu’est-ce que (juron) est l’école ? »

C’est une énergie sérieuse de Cardale Jones juste là.

Malgré le caractère hilarant de cette citation, LaMelo en a probablement entendu parler par les Hornets et les gens autour de lui. Parce que mardi, il est allé sur Instagram pour clarifier ce qu’il voulait dire à la mode classique de LaMelo.

Il voulait qu’il soit clair que ses commentaires le concernaient vraiment et non la personne moyenne. Il ne voulait pas non plus que ses commentaires soient utilisés comme excuse pour que les jeunes fans sautent l’école.

Restez à l’école, les enfants. Surtout si vous voulez être médecin !