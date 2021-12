LaMelo Ball, Anthony Edwards, Développement et correctifs

Tjarks et J. Kyle Mann reviennent de Vegas et sont prêts à discuter des perspectives d’avenir ! Le premier est LaMelo Ball, et ils évaluent ce que l’un des jeunes joueurs les plus célèbres travaillant aujourd’hui peut faire pour s’améliorer et faire sa marque (01:39). Ensuite, il s’agit d’Anthony Edwards et de la façon dont sa domination du ballon peut être un atout ainsi qu’une chose à laquelle s’adapter (25:01).

Hôtes : J. Kyle Mann et Jonathan Tjarks

Producteur : Steve Ahlman

