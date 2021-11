LaMelo Ball appelle l’entraîneur des Hornets pour de mauvaises décisions

LaMelo Ball est une star légitime de la NBA. Et comme d’autres stars de la ligue l’ont fait au fil des ans, il devient assez habile à jeter son poids.

Même lorsque cela signifie appeler son propre entraîneur-chef.

Les Charlotte Hornets se sont inclinés face aux Los Angeles Clippers 120-106 dimanche. En cours de route, ils ont inexplicablement réussi à se faire dominer 22-0 en cinq minutes à un moment donné du quatrième quart.

Après le match, LaMelo a appelé l’entraîneur-chef James Borrego au sujet des alignements de mauvaise qualité qui ont conduit à l’effondrement de son équipe.

Après que les Hornets aient concédé 22-0 au quatrième quart lors de la défaite contre les Clippers, LaMelo Ball : « J’ai l’impression que je dois y rester plus longtemps pour le quatrième quart, tu me sens ? J’ai l’impression d’être arrivé un peu tard dans le match. pic.twitter.com/1F1pbnilZR – Ben Golliver (@BenGolliver) 8 novembre 2021

« J’ai l’impression que je dois être là-bas plus longtemps pour le quatrième trimestre, tu me sens? » il a dit. « J’ai l’impression d’être arrivé un peu tard dans le match. »

Ce n’est pas la première fois que Borrego se retrouve du mauvais côté des critiques d’un membre de la famille Ball. LaVar l’a poursuivi la saison dernière, pour se remettre en place par Borrego. On n’a plus eu de nouvelles du patriarche de la famille Ball depuis.

Il reste à voir si LaMelo ressentira finalement la colère de Borrego comme son père l’a fait.

Plus tôt cette saison, une dynamique quelque peu étrange s’est établie entre Borrego et LaMelo lorsque ce dernier s’est retrouvé sur le banc pendant la période critique. La vraie raison de ce banc apparaîtra plus tard, mais tout le monde ne l’a pas acheté à l’époque.

C’est une façon de faire Halloween. https://t.co/YmqiqaNaYN – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

LaMelo entretient une relation tout à fait unique avec le propriétaire des Hornets, Michael Jordan. Cela lui donne une certaine latitude. À un moment donné, cependant, les choses vont arriver à un point critique. L’entraîneur ou le joueur vedette devra être autorisé. Sinon, LaMelo sapant publiquement Borrego comme celui-ci persistera.

Surveillez cet endroit. Ce qui se passera entre Borrego et LaMelo à l’avenir aura des ramifications massives pour la carrière des deux hommes.

En rapport: La star des Lakers LeBron James va manquer 2 mois ?