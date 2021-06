LaMelo Ball devient la recrue de l’année

17/06/2021 à 11h42 CEST

Daniel Guillen

Le meneur des Charlotte Hornets, Boule LaMelo, est devenu le mieux débutant de la saison NBA 2020/21. Avec un total de 51 matchs joués cette année et à plus de deux mois des pistes en raison d’une fracture au poignet de la main droite, Le frère cadet de Lonzo Ball s’est hissé au sommet devant les recrues Tyrese Haliburton et Anthony Edwards.

L’Américain a affiché un excellent niveau lors de sa première saison avec une moyenne de 15,7 points, 6,1 passes décisives et 5,9 rebonds par match.. Le chef d’orchestre des Hornets a enregistré 43,6% des paniers et 35,2% des tirs à trois points et a montré une leadership absolu sur les tribunaux. Il a été tItular dans 31 des 51 matches joués et a signé un total de sept doubles doubles et un triple double, réalisé à son 10e match avec les Hornets contre les Hawks.

Le meneur a commencé le parcours relégué à un rôle secondaire au sein du conseil d’administration de James Borrego, mais une performance stellaire lors de la victoire contre les Milwaukee Bucks fin janvier avec un total de 27 points l’a catapulté dans le quintette de départ, d’où il n’est pas parti malgré une fracture au poignet de la main droite.

Meilleure recrue de l’année malgré une blessure

LaMelo Ball était loin des courts un total de 18 réunions et est revenu début mai pour disputer le moment clé de la saison. Les Hornets se sont dégonflés en qualifications, mais ils ont assuré la participation à la jouer, quelque chose qui n’était pas arrivé depuis 2016, terminant la saison régulière en dixième position. Le numéro 3 du dernier repêchage a complété 14 points, 4 passes et 1 rebond en 27 minutes contre les Indiana Pacers, mais n’a pas réussi à faire passer l’équipe à travers le premier éliminateur (144-117).

A son retour, le meneur a obtenu en moyenne 15,1 points, 6,2 passes décisives et 6,2 rebonds avec d’excellentes performances contre le Magic, avec 27 points, ou les Pistons, avec 23 points. L’absence de l’autre grande épée des Hornets, l’avant Gordon Hayward, a été décisif pour brouiller le bon niveau des Hornets lors du parcours dans la dernière ligne droite de la saison.

Ball termine les récompenses individuelles

Lonzo Ball a terminé le dernier des six prix individuels décernés en NBA. La recrue de l’année rejoint le joueur le mieux noté, le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic, et meilleur joueur défensif, le centre des Utah Jazz Rudy Gobert.

La base de l’Utah Jazz, Jordan Clarkson, a été le meilleur sixième homme du parcours; l’attaquant des New York Knicks, Julius Randle, les joueur avec le plus de progrès; et entraîneur vétéran des New York Knicks, Tom Thibodeau, le meilleur entraîneur de l’année.