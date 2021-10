LaMelo Ball entre en scène

La NBA est là. Deuxième journée qui ressemble à la première, après les deux matchs formels et la remise des bagues au champion. Dans ce deuxième tour, jusqu’à 22 équipes ont fait leurs débuts dans la saison de basket-ball 2021-22 de la meilleure ligue du monde, 11 matchs dans lesquels nous ne pouvons pas encore commencer à tirer des conclusions, mais dans lesquels nous avons vu des choses intéressantes, des victoires attendues et d’autres qui ne le sont pas tant. Long chemin à parcourir mais de belles performances dans une saison (la première avec 82 matchs en trois ans) qui promet et qu’il nous offrira du bon basket.

CHARLOTTE HORNETS 123 – 122 INDIANA PACERS

LaMelo Ball a marqué 31 points, avec sept triples, et les Hornets ont eu une séquence de 24-0 en troisième période qui leur a permis de compléter le retour contre les Pacers. Indiana, sous la nouvelle direction de l’entraîneur vétéran Rick Carlisle, menait 121-122 sur les lancers francs de Torrey Craig, avec 12,7 à gauche. Ensuite, PJ Washington a marqué deux lancers francs avec 4,6 secondes à jouer avant que son compatriote numéro quatre Domantas Sabonis ne rate le dernier tir au panier à trois mètres et demi. Ball a marqué 12 points dans la séquence décisive de la troisième période et a terminé avec neuf rebonds et sept passes décisives. Gordon Hayward a également excellé dans le jeu offensif des Hornets en marquant 27 points. qui a permis à l’équipe de commencer la nouvelle saison avec la victoire. Les nouvelles acquisitions des Hornets, Ish Smith et Kelly Oubre Jr., ont chacune contribué 14 points et les ont également aidées dans la victoire. Pour les Pacers, Domantas Sabonis est allé à 33 points, 15 rebonds et 2 passes décisives, bien qu’il ait perdu 6 ballons. Malcolm Brogdon a également obtenu un double-double de 28 points et 11 aides en tant que meneur dans la direction du match. La recrue dominicaine a également souligné Chris Duarte, sélectionné avec le numéro 13 par les Pacers, qui a brillé avec 27 points, troisième meilleur buteur de l’équipe. Les Pacers détenaient une avance de 21 points au début de la seconde mi-temps, ce qui n’a finalement pas suffi à éviter la défaite.

PISTONS DETROIT 88 – 94 CHICAGO BULLS

Zach LaVine a marqué 15 de ses 34 points au troisième trimestre et la mené les Chicago Bulls à une victoire à l’extérieur contre les Detroit Pistons lors du premier match des deux équipes de la saison 2021-2022. DeMar DeRozan, le tout nouveau renfort des Bulls, a ajouté 17 points et Nikola Vucevic a atteint un double-double de 15 points et 15 rebonds. Pour les Pistons, Jerami Grant a terminé avec 24 points en tant que meilleur marqueur. Saddiq Bey avait 13 points et 9 rebonds, tandis qu’Isaiah Stewart avait 12 points et 8 rebonds. Les Pistons n’avaient pas Cade Cunningham, numéro un lors du dernier repêchage, dont les débuts en NBA ont été retardés par une entorse à la cheville droite. Detroit a raté 7 des 8 tirs pour ouvrir le match et Chicago n’a pas réussi à se connecter dans 10 de ses 13 premiers tirs au panier.

NEW YORK KNICKS 138 – 134 BOSTON CELTICS (2OT)

Deux prolongations et victoire des Knicks à Madison. Consultez la chronique ici.

RAPTORS DE TORONTO 83 – 98 WIZARDS DE WASHIGNTON

Bradley Beal a marqué 23 points et les Wizards en visite ont vaincu les Raptors. Montrezl Harrell a ajouté 22 points et neuf rebonds sur le banc pour les Wizards, qui a mené jusqu’à 29 points au troisième trimestre. Spencer Dinwiddie a ajouté 13 points pour Washington et Kyle Kuzma est allé à 11 points et 15 rebonds. Fred VanVleet et Scottie Barnes avaient chacun 12 points pour les Raptors et OG Anunoby avait 11 points et 10 rebonds. C’était le premier match des Raptors au Scotiabank Arena depuis le 28 février 2020. Les Raptors ont joué tous les matchs à domicile la saison dernière à Tampa en raison des restrictions COVID-19 au Canada. Les Raptors attendent Pascal Siakam, qui se remet d’une opération à l’épaule.

MEMPHIS GRIZZLIES 132 – 121 CAVALIERS DE CLEVELAND

Premier duel entre Espagnols de la saison. Consultez la chronique ici.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 124 – 106 FUSÉES HOUSTON

Karl-Anthony Towns a contribué un double-double de 30 points et 10 rebonds qui l’a laissé à la pointe de l’attaque équilibrée des Timberwolves qui ont battu les Rockets, lors du premier match de la nouvelle saison NBA 2021-22 pour les deux équipes. Anthony Edwards a dynamisé la première foule à domicile pleine grandeur de sa carrière naissante étant également un acteur clé dans la victoire des Timberwolves renouvelés dans un duel d’équipes perdantes la saison dernière dans la Conférence Ouest, dans lequel ils n’ont pas fait les séries éliminatoires. D’Angelo Russell a ajouté 22 points et 7 passes décisives, et les Timberwolves étaient en contrôle du début à la fin. Leandro Bolmaro a fait ses débuts pour les Timberwolves en jouant cinq minutes au cours desquelles il a contribué à 2 points. Bolmaro a raté le seul tir qu’il a fait au panier et a frappé 2-2 depuis la ligne du personnel. Christian Wood a récolté 16 points et 9 rebonds et Eric Gordon a ajouté 15 points. C’était la troisième fois dans l’histoire de la franchise que les Timberwolves comptaient trois buteurs de plus de 20 points lors de la soirée d’ouverture. Le nouveau propriétaire des Timberwolves, Marc Lore, qui s’est associé à l’ancien joueur dominicain Alex Rodriguez pour acheter le club à Glen Taylor, s’est assis près du terrain avec un masque bleu et un chapeau gris et s’est amusé à regarder l’action. Les Timberwolves ont terminé 15 sur 36 du triple Plus important encore, ils ont joué le genre de défense intense qui fait défaut depuis plusieurs saisons. L’entraîneur de deuxième année Stephen Silas a les mains pleines avec ces Rockets exceptionnellement jeunes, qui ont pris un retard de 35 points au début du quatrième quart. Daniel Theis, Kevin Porter Jr. et Alperen Sengun ont chacun obtenu 11 points. Le deuxième choix global du repêchage universitaire, Jalen Green, a marqué 9 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes d’action lors de ses débuts en NBA. Il en va de même pour la recrue espagnole, l’attaquant de puissance Usman Garuba, qui a joué huit minutes et a contribué 4 points en marquant 2 des 3 tirs sur le terrain.

NEW ORLEANS PELICANS 97 – 117 PHILADELPHIA SIXERS

Les Sixers oublient Simmons lors d’un départ gagnant. Consultez la chronique ici.

EPERONS SAN ANTONIO 123 – 97 ORLANDO MAGIC

Devin Vassell a marqué 19 points, Lonnie Walker en a ajouté 17 et les Spurs rafraîchis et rajeunis ont dominé le Magic d’Orlando. San Antonio a une fiche de 23-2 en début de saison sous la direction de l’entraîneur vétéran Gregg Popovich.. Le match entre les équipes en reconstruction s’est déroulé à un rythme effréné, les Spurs devenant plus à l’aise et dépassant le Magic 21-7 en revirements. Les Spurs ont marqué sept points consécutifs en 45 secondes à la fin du troisième quart. Derrick White avait 16 points et les cinq partants des Spurs avaient des numéros à deux chiffres. Jakob Poeltl a contribué un double-double de 12 points et 13 rebonds en tant que leader du jeu intérieur des Spurs.. Pour le Magic, Mo Bamba a mené l’attaque avec 18 points, suivi de l’attaquant Wendell Carter, qui en a contribué 13, et de Franz Wagner, qui a marqué 12 points.

UTAH JAZZ 107 – 86 TONNERRE DE LA VILLE D’OKLAHOMA

Rudy Gobert a réussi un double-double de 16 points et 21 rebonds et a mené le Jazz à une confortable victoire de 107-86 sur le Thunder d’Oklahoma City. Bojan Bogdanovic a mené l’attaque aux points avec 22 points et le meneur de réserve Jordan Clarkson en a ajouté 18. Six joueurs de Jazz différents ont terminé le jeu avec des numéros à deux chiffres. chacun dans le match d’ouverture de la nouvelle saison 2021-22, le 75 de l’histoire de la NBA, pour les deux équipes. Pour le Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a marqué 18 points, Darius Bazley en a ajouté 15 et Jeremiah Robinson-Earl, 20 ans, en a marqué 10 sur le banc. Le Thunder n’a mené qu’une seule fois après avoir marqué le premier panier du match. Les choses sont rapidement devenues incontrôlables après être entrés dans un panier, 13-11, sur un 3 points de Luguentz Dort. Le panier extérieur de Dort s’est avéré être le seul panier en cinq minutes, le temps que les Jazz avaient l’habitude de s’évader dans le lumineux et d’obtenir un avantage qu’ils consacreraient à gérer pendant le reste de la réunion. Gabriel Deck n’a pas joué pour le Thunder par décision de l’entraîneur Mark Daigneault.

PHOENIX SUNS 98 – 110 DENVER PÉPITES

Nikola Jokic conquiert Phoenix. Le retour des pépites. Consultez la chronique ici.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 121 – 124 SACRAMENTO KINGS

Harrison Barnes était sur le point d’obtenir un double-double avec 36 points et 9 rebonds et a dirigé l’attaque des Sacramento Kings, qui ont battu les Blazers sur la route. De’Aaron Fox a également approché le double-double avec 27 points et 8 passes décisives et Richaun Holmes l’a obtenu avec 21 points et 11 rebonds. Pour les Blazers, le meilleur buteur était le garde CJ McCollum, qui a marqué 34 points. Jusuf Nurkic a contribué un double-double de 20 points et 14 rebonds, tandis que le meneur des All Star Damian Lillarg en avait un autre avec 20 points et 11 passes décisives.