LaMelo Ball est toujours déchaîné et fait rêver Jordan et ses Charlotte Hornets

Boule LaMelo Il continue de grandir en tant que joueur et franchit une nouvelle étape dans une victoire mémorable des Charlotte Hornets sur les Washington Wizards, par un score de 103-109 dans lequel il était le grand leader de l’équipe dont la propriété appartient à Michael Jordan. Le jeune meneur a étonné les locaux et les étrangers avec des jeux spectaculaires et a fini par signer 28 points, 13 rebonds et 7 passes décisives, pour placer la franchise en cinquième position prometteuse.

