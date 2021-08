LaMelo Ball : “Je suis un meilleur joueur que mon frère Lonzo”

Aujourd’hui, il y a plusieurs paires (et trios) de frères et sœurs au sein de la NBA: Jrue, Justin et Aaron Holiday, Brook et Robin Lopez, Juancho et Willy Hernangómez… de Lonzo et Boule LaMelo (LiAngelo doit encore s’installer dans une franchise NBA.)

Les frères Ball ont réussi à faire sensation l’année dernière au sein de la NBA : Lonzo pour sa récente signature par les Chicago Bulls arrivant en tant que nouveau meneur de jeu de la franchise de l’Illinois pour terminer un Big Three avec Zach LaVine et Nikola Vucevic, et LaMelo pour sa première saison dans la ligue avec laquelle il a réussi à recevoir le prix de la recrue de l’année.

Depuis qu’ils partagent tous les deux un séjour dans la NBA, il y a eu de nombreux débats et déclarations sur lequel des deux frères est le meilleur joueur. Récemment, c’est LaMelo Ball lui-même qui a offert son point de vue. Le gardien de Charlotte Hornets a déclaré (via GQ Sports) ce qui suit :

“Lonzo et moi avons beaucoup de choses similaires dans nos manières respectives de jouer au basket. Mais nous avons aussi de nombreuses différences, et je pense que c’est dans ces différences que j’arrive à me démarquer un peu plus, à être un meilleur joueur”, déclare LaMelo. .

Le but de la bague, à long terme

Au-delà de qui est le meilleur joueur, Lonzo et LaMelo Ball ont encore une longue carrière devant eux en NBA et beaucoup à prouver s’ils veulent être considérés comme de grands joueurs. Ou maintenant, les deux sont dans deux projets idéaux pour continuer à grandir. Les alignements des Bulls et des Hornets sont très jeunes et avec une projection de concourir pour le ring de championnat à long terme.