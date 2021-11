LaMelo Ball lance les Hornets

Carrefour à l’Est : Charlotte Hornets (5 victoires consécutives, 10-7) a battu les Indiana Pacers (3 défaites consécutives, 6-11) (121-118) dans un jeu très étrange dans lequel les hommes de la Caroline l’ont brodé pour profiter de 25 points au troisième quart et presque tout foutre en l’air plus tard. Rick Carlisle, qui gère une équipe dysfonctionnelle dans l’Indiana, a retiré son quintette (Domantas Sabonis, Myles Tuner, Malcolm Brogdon, Caris LeVetert, Chris Duarte) sans atteindre le milieu du troisième quart-temps. Aucun de ces titulaires n’est revenu sur le terrain et les remplaçants (ils ont marqué 78 points, 71% des totaux de l’équipe) ont presque signé un retour prodigieux: Le leadership de Torrey Craig (14 points, 7 rebonds), les points de Jeremy Lamb (23), les apparitions de Wanamaker (12) et le travail de Goga Bitadze (11+4) ont converti un 118-101 avec trois minutes et demie restantes en 121-118 balle pour les Pacers et 16 secondes d’avance. Mais, sans temps morts, les visiteurs n’ont même pas pu obtenir un triple pour tenter d’égaliser.

Carlisle a parlé de l’attitude de cette deuxième unité, presque une escouade suicide, et a suggéré des changements possibles. On les voit : sur la piste et dans les bureaux. Les transferts peuvent être en cours sur une équipe perdue, sans aucune alchimie sur leur première unité, avec les problèmes habituels (maintenant amplifiés) pour faire fonctionner la paire Domantas Sabonis (seulement 8 points et 6 rebonds) -Myles Turner (4 + 4). Il faut faire quelque chose chez les Pacers.

Les Hornets sont passés de perdre un ballon en première mi-temps à 16 en seconde. La dernière très idiote, la dernière incompréhensible, une passe discutable à Bridges d’un LaMelo Ball qui a failli gâcher un match qui avait été excellent : 32 points, 11 rebonds, 8 passes décisives. Lui et Gordon Hayward (25 + 4 + 3) conduisaient une locomotive ça donnait une excellente image avant cette sieste trop prématurée et ça coutait presque cher. Mais il y a les Hornets : après cinq défaites d’affilée, ils ont ajouté cinq victoires et sont cinquièmes à l’Est. Avec des sensations excellentes qu’on ne voit même pas dans l’Indiana.

Les lancers francs de James Harden décident

Après la défaite contre les Warriors, Les Nets ont souffert à travers leurs matchs contre les Cavaliers et Magic avec beaucoup de souffrance, ce dernier (115-113) après être revenu de 19 points et grâce aux lancers francs de James Harden : 19/20 pour finir avec 36 points malgré un 7/25 aux tirs et un 3/13 aux triples. Une approche 10-0 des locaux avant la seconde mi-temps (53-62 à la mi-temps) et un bon troisième quart-temps semblaient laisser presque terminé (90-83) un triomphe qui fut très compliqué (de 92-92). Le Magic était vivant jusqu’à la fin, mais Cole Anthony a raté le jeu dans lequel il a essayé de conserver le ballon après avoir volontairement raté le deuxième lancer franc. Il a terminé avec 16 points et 9 passes décisives qui ont ajouté à la 17 + 5 du très bon rookie Franz Wagner et 21 points de Jalen Suggs : le numéro 5 au repêchage va être plus élevé. Dans les Nets, en plus des points subis par Harden, de nombreux ratés et de nombreux lancers francs, Patty Mills a marqué 22 points et du banc a eu une production clé James Johnson (17 points, 10 rebonds, 4 passes) et LaMarcus Aldridge (15 + 5). Les Nets ont sauvé leur peau sans Kevin Durant, bas à la dernière minute avec une blessure à l’épaule cela l’avait déjà gêné lors des derniers matchs. On verra comment ça évolue.

Les Bucks et les Bulls continuent d’ajouter

A Milwaukee il y avait aussi la menace d’un retour a priori impossible, mais finalement les Bucks ont vaincu le Thunder (96-89) sans brio ni souffrance. Mais ils sont déjà à 50% (8-8) dans un début de saison marqué par des défaites et des problèmes pour le champion. Une avance de 20 points est devenue +2 (84-82) à huit minutes de la fin. Le Thunder, qui cette année concoure presque tous les soirs, a eu plusieurs coups pour compléter le redressement, mais ils n’ont pas réussi. Shai Gilgeous-Alexander (17 points, 2/12 3-points) a raté avec 49 secondes restantes, à 91-89, puis a condamné un Giannis Antetokounmpo qui a terminé avec 21 points, 19 rebonds, 7 passes et 4 contres. Khris Middleton a ajouté 16 + 8 + 4, Portis 17 points et 13 rebonds et les Bucks ont battu un adversaire mineur mais très digne : 6-9 maintenant, encore une fois avec de bonnes minutes du rookie Josh Giddey (14 points, 12 rebonds, 4 passes décisives).

A Denver, Les Bulls ont profité (108-114) de l’absence de Nikola Jokic pour remporter la victoire qui leur permet de clore positivement (3-2) une tournée très dure à travers l’Ouest, également sans Nikola Vucevic, et accessoirement de s’imposer à Denver pour la première fois depuis 2006. Sans le MVP, les Nuggets se sont battus et étaient dans le match jusqu’au fin. Mais il a décidé un grand dernier quart-temps de Zach LaVine (12 de ses 36 points) et de sang-froid de la ligne des lancers francs : 24/24, 12/12 pour un DeMar DeRozan qui a terminé 26 + 4 + 4. Les Nuggets menaient Aaron Gordon (28 points, 9 rebonds et 4 passes) et Will Barton (23 + 4 + 3). Et Facu Campazzo a profité de ses minutes (28) : 16 points, 4 passes et 4/5 en triple.