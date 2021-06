LaMelo Ball, recrue de l’année

in

Le gardien des Hornets LaMelo Ball a été élu vainqueur du prix NBA Rookie of the Year, malgré 21 matchs manqués pour cause de blessure. Ses 51 matchs de saison régulière l’ont placé à la quatrième place sur la liste des gagnants de la recrue de l’année. moins actifs en saison régulière.

Le record est détenu par Paul Hoffman avec 37 matchs lors de la saison 1947-48, mais il faut noter que son équipe n’a joué que 48 matchs cette saison-là. Dans une saison traditionnelle de 82 matchs, Patrick Ewing et Vince Carter ils ont égalé le record avec 50 matchs joués.

Le ballon est à égalité avec le meneur Kyrie Irving (Brooklyn Nets) juste en dessous d’eux. Irving, comme Ball, a fait ses débuts dans une saison écourtée. Pour Ball, c’était Covid-19, dans le cas d’Irving, c’était dû au lock-out de 2011.

Sélectionné avec le numéro 3 au dernier tirage universitaire, Ball a montré à sa classe lors de sa première saison que les électeurs ont négligé son absence due à une blessure. Balle en moyenne 15,7 points; 6,1 passes décisives et 5,9 rebonds avec les Hornets cette saison, le plaçant dans le top trois des recrues dans chacune de ces catégories.

Le meneur de jeu des Hornets a mené toutes les recrues au chapitre des passes décisives, et il a toujours fait preuve d’une maturité sur le terrain qui n’était pas du tout cohérente avec celle d’une recrue. Bien qu’il ne soit peut-être pas la meilleure recrue de l’histoire de la NBA, le point culminant de ses passes est peu probable qu’un joueur de première année ait jamais produit.

Ball a commencé la saison en tant que réserve, mais est finalement devenu si productif que l’entraîneur des Hornets, James Borrego, n’a pu l’empêcher d’atteindre définitivement les cinq de départ. En tant que partant, Ball a ramené les Hornets aux séries éliminatoires cette saison pour la première fois depuis 2016, bien qu’ils aient perdu au tour du tournoi d’entrée contre les Indiana Pacers.

Mais ils ont atteint la quatrième place du classement de la Conférence de l’Est avant de subir les blessures de Ball et de l’attaquant de la franchise Gordon Hayward. Les attentes pour Ball étaient à son comble lorsqu’il est entré dans la ligue grâce à son frère, le gardien des pélicans de la Nouvelle-Orléans Lonzo Ball et son jeune frère n’ont pas déçu.

Le prix l’a justifié ne pas avoir été sélectionné avec le numéro 1 au tirage universitaire et les projette comme le futur joueur de franchise des Hornets, une équipe dont le propriétaire majoritaire est le légendaire Michawl Jordan.

Ball, 19 ans, qui a été annoncé comme finaliste du prix aux côtés du meneur des Sacramento Kings Tyrese Haliburton (n ° 2), et le gardien des Timberwolves du Minnesota Anthony Edwards (n ° 1).

Il s’agit de la dernière des six récompenses individuelles majeures que la NBA présentera pendant l’intersaison. Le centre serbe des Denver Nuggets, Nikola Jokic, a été nommé joueur le plus utile (MVP); un autre numéro cinq européen, le Français Rudy Gobert, des Utah Jazz, a reçu le prix du joueur défensif de l’année.

Aussi, partenaire de Gobert avec le Jazz, Le meneur Jordan Clarkson a remporté les honneurs du sixième joueur de l’année; et l’attaquant des New York Knicks Julius Randle a reçu le prix du joueur le plus amélioré.

Vétéran Tom Thibodeau a remporté son deuxième prix d’entraîneur de l’année lors de sa première saison à New York. La NBA a également annoncé ses équipes All-Defensive et All-NBA, et seules les équipes All-Rookie restent à révéler.