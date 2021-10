LaMelo Ball ressemble à un All-Star et 4 autres prises chaudes

Ecoutez. Vous ne trouverez pas beaucoup de plus grands fans de Ben Simmons que moi, donc ça me fait vraiment mal de dire ça. Mais, euh, les 76ers avaient l’air assez convaincants sans Ben Simmons dans l’équipe contre les Pélicans lors de la soirée d’ouverture.

Maintenant, bien sûr, ce sont les Pélicans. Et ils n’avaient pas Zion Williamson alors qu’il soignait sa mystérieuse blessure au pied.

Mais tous les problèmes que je pensais que les 76ers auraient sans Simmons ? C’est juste qu’ils… ne l’ont pas fait. Joel Embiid n’a même pas joué son plus grand match.

Au lieu de cela, c’est Tyrese Maxey qui a fait des débuts incroyables en tant que partant.

Tyrese Maxey, nouveau PG de départ des Sixers : 20 points

7 CER

5 AST

2 3PT

8-14 FG Les Sixers étaient +23 avec Maxey au sol ce soir, le plus haut de l’équipe. pic.twitter.com/jNp0VumKy5 – StatMuse (@statmuse) 21 octobre 2021

Oh, et Furkan Korkmaz ? Mec ressemblait à une superstar absolue. Il a frappé des coups comme ça.

Les Sixers remportent le premier match de la saison 4 joueurs avec plus de 20 points 🔥🔥 Joël Embiid

Tobias Harris

Tyrese Maxey

Furkan Korkmaz

pic.twitter.com/7urF0x94Do – John Clark (@JClarkNBCS) 21 octobre 2021

Et fait jouer le rebond comme ça.

Super performance de score de Furkan Korkmaz hier (22 points, 7/11 FG, 4/4 3PT), mais il a également continué à montrer un peu plus en tant que passeur. Il a fait quelques bonnes passes sautées dans le coin. Ça l’aidera vraiment s’il peut continuer à fournir un peu plus de meneur de jeu. pic.twitter.com/PiLkJpAZki – Tom West (@TomWestNBA) 21 octobre 2021

Et on aurait dit que les 76ers s’amusaient à jouer au basket. Et, pour être tout à fait honnête, cela faisait longtemps que je n’avais pas ressenti ça.

Maintenant, peut-être que cela change quand ils jouent les Bucks au lieu des Pelicans. Non, rayez ça, ça changera quand ils joueront contre les Bucks. Mais, je dois dire, j’ai l’impression qu’ils ont encore de bonnes chances d’être aussi bons que n’importe qui dans l’Est s’ils continuent à jouer comme ça.