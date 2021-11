LaMelo Ball révèle ce que Jay-Z lui a vraiment dit (vidéo)

La semaine dernière, les Charlotte Hornets ont affronté les Brooklyn Nets.

Même si Charlotte a réussi à remporter une impressionnante victoire de 111-95, ce n’est pas la solide performance de l’équipe qui a fait la une des journaux.

Au contraire, ce dont tout le monde ne pouvait s’empêcher de parler après coup, c’était une conversation entre la star de l’équipe LaMelo Ball et la légende du rap Jay-Z.

La vidéo de la rencontre est rapidement devenue virale.

Le clip a tellement attiré l’attention que Ball a été contraint de le commenter lors d’une conversation avec Malika Andrews d’ESPN.

« Je disais juste: ‘Nous avons un match après cela et nous rentrons à la maison' », a déclaré Ball. « Et il disait juste : ‘Où est-ce ?’ Et c’était à Charlotte. C’est comme ça que ça s’est passé.

Il est facile de comprendre pourquoi les gens seraient préoccupés par le fait que Jay-Z recrute éventuellement Ball. Le jeune est une star légitime, et il est rare qu’un petit marché comme Charlotte en décroche un.

Heureusement, il semble que Ball soit très content des Hornets. Il amène sa femme aux matchs, sort des chaussures extrêmement populaires et apprécie le genre de relation avec le propriétaire de l’équipe Michael Jordan que peu ont jamais eu.

Pourrait-il quitter Charlotte finalement ? Bien sûr, tout est possible. Mais pour le moment, il semble assez satisfait de sa situation.

